La Settimana dei Motori dal 9 al 15 dicembre

Dunque ricapitoliamo. La settimana dei motori che si è appena conclusa ha portato non poche novità sul tavolo da gioco. Prima fra tutte il combinato disposto fra la nuova norma del Codice della Strada e il Codice penale che arriva a prevedere fino a 7 anni di carcere per coloro che abbandonano un animale per strada, nel caso quest’atto – di per sé barbaro e vile – sia causa di un incidente mortale.

LA SETTIMANA DEI MOTORI: IL PRODOTTO

Tre invece le new entry di prodotto. La prima è l’arrivo di un vecchia conoscenza per Toyota, la Urban Cruiser, vettura full electric realizzata in gemellaggio con la Suzuki Vitara e che il colosso nipponico promette di fare arrivare nelle concessionarie a novembre 2025. La seconda novità, (molto più attuale) è la A3 allstreet TFSI e, la variante PHEV del crossover urbano con tecnologia ibrida plug-in che Audi lancerà all’inizio del 2025. La terza infine ce la racconta il nostro Michele Inserra, volato nei giorni scorsi fino a Milano per vedere da vicino il nuovo Byd Sealion 7, un Suv 100% elettrico a sette posti realizzato dall’omonimo colosso cinese, pronto a sfidare i concorrenti del suo segmento.

Tutto questo mentre nel frattempo sul Nürburgring Nordschleife, il leggendario circuito tedesco dove le auto sportive vengono testate fino all’estremo, la Ford Mustang GTD è entrata nel Guinness dei primati come la prima auto americana ad aver girato in meno di sette minuti.

LA TECNOLOGIA

Sul fronte della tecnologia, due sono le chicche della settimana. Da una parte il Data-based Tire Solutions firmato da Bosch, un sistema costituito da algoritmi che monitorano continuamente le condizioni delle gomme segnalando tempestivamente al guidatore la graduale perdita di pressione o l’allentamento dei bulloni delle ruote. Dall’altra la nuova tecnologia Mercedes che racchiude tre elementi in uno e che sembra riesca a scongiurare i furti d’auto, una vera e propria calamità dal momento che 2023 in Italia sono stati denunciati quasi 100.000 episodi.

LA CURIOSITA’

Chi ha superato gli “anta” non può aver dimenticato l’arguto Tenente Colombo, l’investigatore privato impersonato dal bravissimo Peter Falk. Nel celebre telefilm (una volta le serie si chiamavano così) campione di ascolti, Colombo si muoveva al volante di una Peugeot 403 cabriolet del 1959, vettura importante per il marchio francese e particolarmente amata dall’attore stesso. Buona lettura.

FEDERICO PESCE