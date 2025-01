Škoda Elroq, la famiglia si allarga

2 minuti per la lettura

In attesa del lancio commerciale previsto in Italia a marzo prossimo, la gamma del nuovo Suv Skoda Elroq full electric aggiunge alle varianti 50 e 85 anche la variante 60, che offre una combinazione particolarmente consistente tra autonomia, dotazioni di serie e prezzo. Entrano a listino anche le versioni Elroq 60 Sportline ed Elroq 85 Sportline che sottolineano l’indole dinamica del nuovo modello, grazie a finiture specifiche per gli esterni e per l’abitacolo.

MOTORE

La variante Elroq 60 è spinta da un motore elettrico da 150 kW alimentato da una batteria agli ioni di litio da 63 kWh (netti 59 kWh) che consentono un’autonomia min/max in ciclo WLTP di 398/428 km. Elroq 60 scatta da 0 a 100 km/h in 8 secondi e raggiunge una velocità di 160 km/h, limitati elettronicamente. La capacità di ricarica in corrente continua fino a 165 kW permette di passare dal 10% all’80% in soli 25 minuti. Elroq 60 accetta ricariche in corrente alternata fino a 11 kW.

SKODA ELROQ: DOTAZIONI

Le dotazioni di serie del nuovo Elroq 60 sono particolarmente complete sia in fatto di comfort sia di sicurezza attiva e includono tra le altre, navigatore connesso con schermo da 13”, climatizzatore automatico bi-zona, vernice metallizzata, volante e sedili riscaldabili, retrocamera e sensori di parcheggio, phone-box per la ricarica wireless di due smartphone e protocolli di interfaccia wireless Android Auto e Apple CarPlay.

SICUREZZA

Fa parte della dotazione standard anche la suite completa delle tecnologie ADAS per l’assistenza attiva alla guida di Livello 2 tra cui Cruise Control adattivo e predittivo, mantenimento al centro della corsia Lane Assist, guida assistita in colonna Traffic Jam Assist e frenata automatica con riconoscimento pedoni Front Assist. La dotazione si completa con i gruppi ottici in tecnologia Full LED, i vetri posteriori oscurati e il sistema Kessy avanzato che apre le serrature avvicinandosi alla vettura e le blocca se ci si allontana, portando con sé la chiave.

SKODA ELROQ: PREZZI

Elroq 60 è proposto in Italia a partire da 38.500 euro, con le prime consegne previste nel corso della primavera. Elroq 60 ed Elroq 85 sono ora disponibili anche in versione Sportline, che enfatizza il lato dinamico del modello grazie all’estetica dedicata dei paraurti e ai numerosi dettagli in nero lucido sulla carrozzeria, che sostituiscono gli elementi normalmente satinati. Le versioni Sportline montano di serie cerchi da 20”.