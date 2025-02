BYD Atto 2, il B-Suv che mancava

4 minuti per la lettura

Sapete che significa OGR? Significa Officine Grandi Riparazioni, un posto nel cuore di Torino che tra la fine dell’Ottocento e i primi anni ’90 ha rappresentato un eccellenza nel campo della manutenzione di locomotive e vagoni ferroviari. Ora non esiste più nulla di tutto questo, ma resta un posto di enorme fascino e grandissime potenzialità, all’interno del quale il colosso cinese BYD ha organizzato la presentazione del nuovo gioiellino full electric denominato Atto 2.

Atto 2 è un B-Suv dove tecnologia, design e prestazioni riescono a convivere proponendo al tempo stesso un listino prezzi decisamente competitivo. Partiamo dalle dimensioni. Il nuovo arrivato misura 4.310 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza, quindi è 145 mm più corto e 45 mm più stretto dell’Atto 3. La parte anteriore porta in dote fari a LED completi e luci di marcia diurna sottili, ben integrati con il rivestimento della griglia anteriore. Nella parte posteriore spicca invece uno spoiler del tetto, che conferisce aerodinamicità alla vettura.

INTERNI

In tutte le versioni entrambi i sedili anteriori sono regolabili elettricamente, mentre il livello di allestimento superiore aggiunge anche il riscaldamento a sedili e volante. Razionale la console centrale, che accoglie due portabicchieri e un bracciolo integrato, all’interno del quale si trova un comodo vano nel quale riporre gli oggetti. Il selettore di marcia ha un aspetto a taglio di diamante mentre l’area circostante incorpora tasti fisici per alcune funzioni chiave. Il disappannamento del parabrezza ad esempio, insieme a una manopola del volume per il sistema audio e un interruttore che regola le quattro modalità di guida Eco, Normale, Sport e Neve. Non manca il tetto panoramico in vetro con relativa tenda parasole regolabile elettricamente. Il bagagliaio misura 400 litri e abbassando il sedile posteriore ribaltabile si aumenta questa capacità a 1.340 litri, completo di uno spazio di pavimento piatto.

BYD ATTO 2: INFOTAINMENT

Tutte le versioni dispongono di un pannello strumenti digitale da 8,8 pollici, mentre c’è una scelta di dimensione dello schermo dell’infotainment: 10,1 pollici nelle versioni Active e 12,8 pollici nelle versioni Boost. Indipendentemente dal display, il software di bordo di BYD supporta app come Spotify, YouTube, Zoom e Amazon Music. È anche in grado di ricevere aggiornamenti Over The Air (OTA).

Il sistema include connettività wireless per Android Auto e Apple CarPlay, e i passeggeri hanno ampie opportunità di mantenere i loro dispositivi carichi, con porte USB Type C da 60W e porte Type A da 7,5W nella parte anteriore, e altre due prese USB nella parte posteriore.

MOTORE E PRESTAZIONI

L’auto è dotata di una Batteria Blade con una capacità di 45,1 kWh e, per la prima volta in un modello compatto di BYD, utilizza la costruzione Cell-to-Body (CTB). Questo processo integra completamente la batteria nel telaio del veicolo con il coperchio superiore del pacco batteria che funge da pavimento per l’abitacolo.

L’Atto 2 ha un motore montato anteriormente che produce 130 kW e 290 Nm di coppia, sufficienti per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,9 secondi e una velocità massima di 160 km/h. La Batteria Blade da 45,12 kWh offre un’autonomia combinata WLTP di 312 km, con un valore in città di 463 km. La ricarica DC da 65 kW può ripristinare la batteria dal 10% all’80% in 37 minuti, e dal 30% all’80% in 28 minuti. Un caricabatterie AC trifase da 11 kW è incluso di serie; può portare la batteria da completamente scarica al 100% in cinque ore e mezza.

BYD ATTO 2: ALLESTIMENTI E PREZZI

Il punto di ingresso è l’allestimento Active, e ha già una lista di caratteristiche che vanno dai cerchi in lega da 17 pollici, fari a LED, luci posteriori e diurne, un tetto panoramico con tendina parasole regolabile elettricamente, controllo intelligente degli abbaglianti, accesso NFC tramite chiave, carta chiave, smartphone o dispositivo indossabile, sensori di parcheggio posteriori e telecamera, un sistema di infotainment con touchscreen rotabile da 10,1 pollici, rivestimenti in pelle vegana e funzionalità Vehicle-to-Load (V2L).

L’allestimento Boost aggiunge ancora il riscaldamento per i sedili anteriori e per il volante, l’illuminazione d’ambiente nella cabina, specchietti laterali pieghevoli elettricamente, sensori di parcheggio anteriori e una telecamera a 360 gradi. L’allestimento Boost porta in dote anche un display infotainment più grande di 12,8 pollici, un pad di ricarica wireless da 15W per smartphone e un sistema audio aggiornato con otto altoparlanti. Ma come dicevamo il pezzo forte, fra le tante cose, è il prezzo. Si parte da 29.990 euro per la versione Active e si arriva a un massimo di 31.990 euro per la versione Boost. Basta farsi un giro sui listini dei competitor per coglierne i vantaggi.