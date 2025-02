Bmw SciAbile compie 22 anni

2 minuti per la lettura

Festa di compleanno in casa Bmw. E’ il progetto SciAbile a compiere 22 anni e, come da tradizione, BMW Italia e la scuola di Sauze d’Oulx hanno organizzato un’esperienza sulle piste per immergersi nel progetto e vivere insieme un’esperienza unica. All’iniziativa hanno partecipato la testimonial da sempre del progetto, Carlotta Visconti insieme al papà Davide, Emiliano Malagoli, pilota di moto e fondatore dell’associazione Diversamente Disabili, e per la prima volta, lo street artist FLYCAT. Lo chef stellato Gianfranco Pascucci e il pastry chef Fabrizio Fiorani hanno ideato un percorso sensoriale per la cena, in modo da far riflettere sul tema dell’utilizzo dei cinque sensi.

PARLA IL CEO DI BMW ITALIA

“Per noi SciAbile ha un significato particolare – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia – perché con questo progetto ha avuto inizio il nostro programma di Corporate Citizenship SpecialMente. Noi crediamo che un’azienda moderna, di successo e che vuole essere leader abbia il dovere di restituire valore alla società e iniziative come questa rappresentano davvero un esempio concreto di cosa si possa fare per contribuire ad affrontare tematiche come quelle della disabilità in modo costruttivo”.

“Quando parliamo di SciAbile – ha concluso Di Silvestre – non possiamo non pensare al nostro brand ambassador Alex Zanardi che ci ha ispirato in tutti questi anni e che è stato uno dei promotori di SciAbile e di tante iniziative che hanno arricchito il nostro programma di Corporate Citizenship. La sua figura resta di costante ispirazione per noi tutti i giorni”.

I NUMERI DI BMW SCIABILE

Grazie a SciAbile, dal 2003 a oggi, sono state erogate oltre 15mila ore di lezione di sci gratuite, con una progressione iniziata nella prima stagione con 150 ore fino a 1850 ore erogate nella stagione 2023/2024. Gli oltre 1500 allievi con disabilità partecipanti sono passati da 30 agli attuali 400, e la provenienza si è allargata dal territorio italiano ad altre nazioni.

Ai primi di febbraio del 2025 infatti, un dato in particolare è cresciuto vistosamente: le richieste di gruppi e associazioni straniere provenienti da tutta Europa.

In un solo anno queste richieste sono triplicate, a testimonianza di quanto il progetto SciAbile stia diventando una realtà unica, conosciuta anche oltre i confini nazionali, anche grazie al passaparola di tutte le attività commerciali di Sauze d’Oulx e dintorni che promuovono l’associazione: Vacanza per persone con disabilità = SciAbile. Questa equazione rende SciAbile un punto di riferimento e un valore aggiunto soprattutto per le famiglie che intendano organizzare una vacanza sulla neve anche con un componente con disabilità.

Grazie al progetto SciAbile, infatti, tutti i partecipanti hanno la possibilità di cimentarsi in una pratica sportiva e mettersi alla prova, anche andando al di là di quelli che credevano essere limiti invalicabili. Il range di età dei partecipanti è compreso tra i 4 anni (per il programma sitting sulla slitta guidata dai maestri) e i 75 anni, e la comune passione per lo sport avvicina tutti.