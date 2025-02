La DS N°8 arriva in Italia

1 minuto per la lettura

Dopo l’anteprima mondiale al Salone di Bruxelles dello scorso gennaio, DS ha presentato per la prima volta in Italia il suo nuovo modello N°8. Prodotto nello storico stabilimento italiano di Melfi, si tratta è l’ultimo gioiello dalla casa automobilistica francese, nato nella sola versione 100% elettrica.

PRESENTATA A MILANO

Presentata presso il DS Store di Milano in Via Gattamelata 41, la N°8 offre una autonomia che nella configurazione da 230 Cv le consente di percorrere 572 km, per arrivare fino a 750 km con la versione da 245 Cv. Limitando il numero e la durata delle soste durante i viaggi più lunghi, è in grado di compiere un viaggio di oltre 500 km in autostrada senza la necessità di essere ricaricata. Disponibile con 2 o 4 ruote motrici, questo modello arriva in concomitanza de 70° anniversario della sua prima vettura, la celebre DS (quella dell’ispettore Gnko, anche denominata “Ferro da stiro”) nata nel 1955. Un simbolo di stile e innovazione, che ha scritto un capitolo incancellabile della storia dell’automobile.

DS N°8, IL LANCIO A METà 2025

Il lancio ufficiale della è previsto in Italia per metà 2025: il Suv Coupé 100% elettrico si aggiunge all’attuale gamma composta dai modelli DS 3, DS 4 e DS 7, disponibili anche in versione elettrica o ibrida plug-in con la firma E-TENSE.