Tutte le Audi guidabili dai neopatentati

2 minuti per la lettura

Anche Audi si aggiunge a parecchi marchi che con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada hanno aggiornato la loro gamma per dare modo ai neopatentati di mettersi al volante delle loro vetture. La casa dei quattro anelli prevede ben 11 modelli, dalle berline ai SUV, anche coupé, dalle categorie compatte all’alto di gamma, dalle motorizzazioni termiche benzina e Diesel sino ai powertrain full electric.

RAPPORTO POTENZA/PESO NON SUPERIORE A 75 KW/TONNELLATA

La recente modifica al Codice della Strada, entrata in vigore a fine 2024, ha sancito che, per essere accessibile ai neopatentati – il cui status è stato esteso a tre anni – il veicolo debba essere caratterizzato da un rapporto potenza/peso non superiore a 75 kW/tonnellata. Parallelamente, la potenza massima omologata – secondo requisito da rispettare – cresce sino a 105 kW (142 Cv).

La nuova normativa consente così ai “freschi di patente” di guidare Audi A1 Sportback, porta d’ingresso della galassia dei quattro anelli, e Audi A1 allstreet, variante dal look offroad della berlina compatta, nella configurazione 1.0 (30) TFSI 116 CV con trasmissione manuale o automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Powertrain analoghi, ma con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt in abbinamento al cambio S tronic, per Audi A3 Sedan e Audi A3 Sportback, accessibili anche con il propulsore 2.0 (30) TDI 116 CV. Quanto ad Audi Q2, il SUV compatto, caratterizzato nel 2024 da un profondo aggiornamento dell’infotainment foriero di un superiore livello di digitalizzazione, può essere guidato in abbinamento ai motori 1.0 (30) TFSI 116 CV e 2.0 (30) TDI 116 CV.

LEGGI ANCHE: Audi Q4 40 e-tron, lusso a zero emissioni



LA GAMMA AUDI FULL ELECTRIC PER NEOPATENTATI

Anche un’ampia parte della gamma a elettroni Audi è gudabile dai neopatentati. A partire dalla Q4 e-tron, il modello BEV Audi più venduto in Italia e nel mondo. Declinati nelle configurazioni di carrozzeria Suv e Sportback, gli sport utility compatti full electric sono adatti ai neopatentati in tutte le varianti a listino: dalla nuova 40 e-tron a trazione posteriore da 204 CV (potenza omologata di 70 kW) alla 45 e-tron da 286 CV abbinabile alla trazione posteriore (potenza omologata di 89 kW) o integrale quattro elettrica (potenza omologata di 77 kW), sino alla top di gamma 55 e-tron quattro da 340 CV (potenza omologata di 77 kW).

A un livello superiore, i neopatentati possono guidare la Q6 e-tron, primo modello Audi di serie basato sulla piattaforma nativa elettrica PPE. Il SUV a elettroni è accessibile nella versione d’ingresso Audi Q6 e-tron a trazione posteriore da 292 Cv e 450 Nm (potenza omologata di 100 kW). Analogo powertrain per la declinazione Suv coupé Q6 Sportback e-tron che vede l’autonomia massima raggiungere i 547 chilometri WLTP.

Comfort da ammiraglia e digitalizzazione avanzata anche per Audi A6 e-tron, prima berlina Audi a elettroni. Basata anch’essa sulla piattaforma premium elettrica PPE e declinata nelle configurazioni di carrozzeria Sportback e Avant, la A6 e-tron può essere guidata dai neopatentati nella variante d’accesso A6 e-tron da 326 Cv e 435 Nm (potenza omologata di 100 kW), forte di un’autonomia sino a 627 chilometri WLTP.