Maserati GranCabrio, arriva la versione da 490 Cv

1 minuto per la lettura

L’opera adesso è completa. Maserati ha aggiunto l’ultimo prestigioso tassello alla propria gamma con l’arrivo della GranCabrio nella sua nuova versione da 490 Cv. Già disponibile sulla GranTurismo, questo motore unisce le prestazioni della versione coupé alla possibilità di guidare all’aria aperta. Al “The ICE St. Moritz”, dove è avvenuta la presentazione, Maserati ha presentato anche la GranCabrio Trofeo ONE of ONE – THE ICE, concepita nell’ambito del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

LEGGI ANCHE: Maserati GT2 Stradale: il mostro è fuori



UN COLORE ESCLUSIVO

Per la GranCabrio da mostrare al pubblico, la casa madre ha scelto una carrozzeria in colore Verde Giada, pinze freno nere, cerchi da 20″ (anteriori) e 21″ (posteriori) con design nero lucido diamantato Crio (Imola). Gli interni sono in pelle pieno fiore traforata color ghiaccio, con il logo del Tridente Maserati ricamato sul poggiatesta. Le specifiche del modello esposto – impianto audio Sonus faber high premium con 19 altoparlanti – sono completate da finiture in fibra di carbonio 3D e fari full LED adattivi con finitura scura.

MASERATI GRANCABRIO: PRESTAZIONI MOZZAFIATO

Il motore 3.0 litri V6 Nettuno Twin Turbo da 490 Cv consente alla vettura di raggiungere i 300 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi.

Come per la Trofeo, anche la 490 Cv è dotata di trazione integrale (AWD) di serie e sospensioni pneumatiche. Per soddisfare inoltre i desideri anche dei più esigenti, Maserati ha rinnovato la palette colori, mentre da marzo sarà possibile ordinare anche il nuovo scarico sportivo, che regala il sound inconfondibile Maserati.