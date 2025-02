Rolls-Royce, 300 milioni di sterline per un nuovo edificio

2 minuti per la lettura

E’ iniziata in questi giorni a Goodwood grazie a un investimento di 300 milioni di sterline la fase di costruzione della nuova Home of Rolls-Royce. Le piazzole inaugurali sono state installate sul prospetto settentrionale del nascente edificio, dove sarà situato il nuovo Exterior Surface Centre (Paint Shop). Ora il cantiere continuerà la sua opera verso sud, creando una rete di circa 650 piazzole che formeranno le fondamenta.

UN SITO UNICO ROLLS-ROYCE

Goodwood è l’unico posto al mondo in cui le automobili Rolls-Royce vengono progettate e costruite a mano. Il marchio è consapevole di questo status unico e quindi profondamente sensibile alla posizione dell’edificio, che si trova nella campagna del West Sussex, vicino al South Downs National Park.

Rolls-Royce ha richiesto l’autorizzazione urbanistica in seguito a un ampio processo di consultazione che ha coinvolto residenti locali e le autorità competenti, agenzie, servizi di pubblica utilità e altre parti interessate. Da quando nel marzo 2024 il Chichester District Council ha concesso L‘autorizzazione, i progressi del progetto sono stati notevolmente rapidi. Gli ampi lavori di scavo, compresi i terrapieni paesaggistici progettati per nascondere il sito alla vista, sono ormai in fase avanzata. Sono stati inoltre effettuati importanti lavori di ammodernamento dei sentieri locali, con piantagioni pianificate che hanno contribuito a un guadagno netto di biodiversità.

UN AMPLIAMENTO DI 40.000 METRI QUADRI

Oltre a ospitare il nuovo Surface Finish Centre, l’ampliamento di 40.000 metri quadrati creerà la capacità necessaria per le attività Bespoke, che nel 2024 hanno raggiunto livelli record spinte dalle richieste dei clienti.

“L’ottenimento del permesso di costruire per ampliare la Home of Rolls-Royce a Goodwood è stato il culmine di un dettagliato processo di consultazione e partnership con la comunità locale e le agenzie, le autorità e i consulenti esperti competenti”., spiega Chris Brownridge, Ad di Rolls-Royce Motor Cars.

“Sono lieto che, in meno di 12 mesi, abbiamo iniziato la fase di costruzione con l’installazione delle prime piazzole di fondazione. Questo è un momento altamente significativo ed emozionante; significa che siamo saldamente sulla buona strada per consegnare questo progetto storico nei tempi previsti, consentendo la nostra futura prosperità e l’immenso contributo economico alla regione e alla “UK PLC”.