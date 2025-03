Porte Aperte Triumph, ecco la gamma da provare

2 minuti per la lettura

Conto alla rovescia per il fine settimana del 15 e 16 marzo, quando i cancelli delle concessionarie italiane Triumph si apriranno per un Porte Aperte dedicato agli amanti del marchio. Una due giorni durante la quale sarà possibile scoprire le principali novità della gamma 2025 e accedere a selezionati test drive in sella alla propria moto preferita.

TRIUMPH TIGER SPORT 800

Prima fra tutte l’attesissima crossover Tiger Sport 800, sviluppata sulla base di una nuova declinazione dei celebri motori a 3 cilindri della Casa di Hinckley: performante e sportiva, è dedicata a chi desidera un modello “all-round” a 360 gradi ma dalla spiccata agilità e dalla dinamica di guida convincente tra le curve.

TRIUMPH SPEED TWIN 900

Non da meno la nuova Speed Twin 900, grazie ad un comparto ciclistico completamente nuovo e ad un pacchetto elettronico evoluto. Da sempre uno dei modelli più apprezzati grazie allo stile custom urbano ed informale, la Speed Twin 900 si è esteticamente evoluta con linee e livree più contemporanee, oltre a rimanere una una Modern Classics in grado di regalare un elevato piacere di guida in ogni condizione.

SPEED TWIN 1200

A disposizione anche la Speed Twin 1200 e l’inedita Speed Twin 1200 RS, massima espressione della sportività applicate a roadster dallo stile classico: equipaggiate con il più potente motore Bonneville 1200 cc e rifinite con la cura del dettaglio ineccepibile di tutte le Modern Classics di Triumph, sono la scelta ideale per i motociclisti che da una moto dallo stile elegante pretendono anche di potersi veramente divertire tra le curve.

Accanto alle principali novità 2025, non mancheranno le principali bestseller della gamma: dalle performanti roadster della famiglia Street Triple 765 alle adventure-midzise perfettamente equipaggiate della gamma Tiger 900. Oltre ovviamente alle New Entry del 2024, le monocilindriche Speed 400 e Scrambler 400 X che per la prima volta in assoluto hanno portato tutta la qualità costruttiva e le performance di Triumph all’interno del segmento delle moto compatte, entry level.