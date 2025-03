2 minuti per la lettura

La famiglia della Škoda Octavia si allarga con l’arrivo in questi giorni di una nuova motorizzazione TSI abbinata di serie alla trazione integrale 4×4 a controllo elettronico. Il nuovo motore 2.0 TSI eroga 150 kW (204 Cv), con un aumento di 10 kW (14 Cv) rispetto al precedente, genera una coppia massima di 320 Nm ed è abbinato a un cambio automatico DSG a sette rapporti. Le prestazioni parlano di una accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi, (6,7 per la versione Wagon) e di una velocità massima di 228 km/h. In ciclo WLTP la berlina 2.0 TSI 4×4 è omologata con consumi nel ciclo combinato min/max di 6,7/7,0 lt/100 km, mentre la Wagon di 6,8/7,2 lt/100 km.



ŠKODA OCTAVIA: TRAZIONE INTEGRALE AVANZATA

Il sistema di trazione integrale di Octavia è gestito da una frizione multidisco a comando elettroidraulico, supportata da sensori che monitorano continuamente le condizioni di guida. La centralina calcola e applica la distribuzione ottimale della potenza, consentendo di reindirizzare fino al 100% della coppia sull’asse posteriore in condizioni ideali. Se tutte le ruote hanno la stessa trazione, la frizione distribuisce la coppia fino a un massimo di 50:50 tra l’asse anteriore e quello posteriore. Il trasferimento di coppia tra gli assi è ulteriormente ottimizzato dai sistemi elettronici EDS e XDS. L’avanzato assale posteriore multi-link garantisce un controllo preciso delle ruote, migliorando la maneggevolezza, la sicurezza e il comfort di marcia. Il sistema di trazione integrale aumenta inoltre la capacità di traino fino a 1.900 kg, con rimorchio frenato.

UN’AMPIA GAMMA DI VERSIONI

Sia la berlina che la Wagon sono disponibili nelle versioni Selection, Executive, Style e Sportline a cui possono essere abbinate diverse Design Selection per gli arredi interni, che modificano materiali, colori e finiture delle sellerie e degli inserti decorativi. La versione Sportline ha interni specifici con sedili, volante e pedaliera sportivi. La nuova motorizzazione 2.0 TSI 4×4 150 kW (204 Cv) è già disponibile per gli ordini con prezzi a partire da 37.800 euro per la berlina e 38.850 euro per la Wagon.