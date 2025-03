Tesla, c’è anche la “modalità sentinella”

1 minuto per la lettura

Si chiama Sentry Mode e arriva direttamente dal pianeta Tesla. Un sistema che utilizza le telecamere esterne presenti su tutti i modelli del marchio per registrare continuamente ciò che accade attorno al veicolo. Assai utile quindi per cogliere in flagrante vandali e topi d’auto.

NON ANDAVA RIVELATO ..?

Certo è che l’annuncio lanciato dallo stesso Musk forse andava tenuto nascosto, per non mettere in allarme il malintenzionato di turno che, a questo punto, si presenterà a viso coperto. Ma non è questo il problema. Nessuno è perfetto, e nemmeno il Sentry Mode, poiché non a caso una delle preoccupazioni principali è l’impatto del sistema sulla durata della batteria.

SENTRY MODE, MA QUANTO MI COSTI?

Sebbene la casa madre non abbia ancora chiarito ufficialmente quanta batteria viene consumata dalla “modaltà sentinella”, alcuni test indipendenti hanno rivelato che il sistema potrebbe scaricare tra il 10 e il 15% della batteria ogni giorno. Di contro va detto che Tesla ha recentemente introdotto un aggiornamento che, a quanto pare, ridurrebbe il consumo della batteria di circa il 40%. Provare per credere.

