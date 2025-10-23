Bmw avvia le consegne della Skytop in edizione limitata con soli 50 esemplari

2 minuti per la lettura

BMW ha iniziato le consegne della Skytop, una coupé-roadster tipo targa (ossia una carrozzeria a metà strada tra coupé e spider) con soli 50 esemplari prodotti, e il primo (#001) sarà consegnato al collezionista italiano Andrea Levy per la sua 777 Collection a Torino. La vettura si basa sulla piattaforma della Serie 8, monta il V8 biturbo da 4,4 litri con 617 CV e trazione integrale, e punta a diventare un’icona da collezione.

Il prezzo stimato è attorno ai 500.000 €, anche se BMW non ha comunicato ufficialmente la cifra per tutti i modelli.

Dal punto di vista strategico, questo progetto “art-car” serve a rafforzare l’immagine di marca nel segmento ultra-lusso com’è tipico delle edizioni limitate europee, mentre incorpora la tradizione coachbuilt nel contesto di BMW.

