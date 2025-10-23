X
Bmw avvia le consegne della Skytop in edizione limitata con soli 50 esemplari

Bmw avvia le consegne della Skytop in edizione limitata con soli 50 esemplari

BMW ha iniziato le consegne della Skytop, una coupé-roadster tipo targa (ossia una carrozzeria a metà strada tra coupé e spider) con soli 50 esemplari prodotti, e il primo (#001) sarà consegnato al collezionista italiano Andrea Levy per la sua 777 Collection a Torino. La vettura si basa sulla piattaforma della Serie 8, monta il V8 biturbo da 4,4 litri con 617 CV e trazione integrale, e punta a diventare un’icona da collezione.
Il prezzo stimato è attorno ai 500.000 €, anche se BMW non ha comunicato ufficialmente la cifra per tutti i modelli.

Dal punto di vista strategico, questo progetto “art-car” serve a rafforzare l’immagine di marca nel segmento ultra-lusso com’è tipico delle edizioni limitate europee, mentre incorpora la tradizione coachbuilt nel contesto di BMW.

Punti chiave

  • Produzione limitata a 50 unità.
  • Motore: V8 4.4 litri biturbo da 617 CV, trazione integrale.
  • Prima consegna: #001 destinata alla 777 Collection di Torino.
  • Target prezzo attorno ai 500 000 €.
  • Design coachbuilt, forte componente artigianale e presenza esclusiva.

