Nuova Mazda CX-6e, al via il tour italiano “Arte in movimento”

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Prima il debutto al Maxxi di Roma e ora parte per la nuova Mazda CX-6e inizia il tour italiano denominato Arte in Movimento attraverso le concessionarie sparse sul territorio nazionale

ROMA – Dopo il debutto italiano nella prestigiosa cornice del MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) di Roma, la Nuova Mazda CX-6e si prepara a incontrare il pubblico con il tour nazionale che dal 14 maggio toccherà alcune città italiane attraverso una serie di eventi esclusivi presso le concessionarie Mazda. Pensato come un’esperienza esclusiva dedicata al design, alla tecnologia e alla filosofia progettuale Mazda, il tour offrirà l’opportunità di scoprire da vicino la Nuova Mazda CX-6e, il nuovo SUV elettrico che rappresenta l’evoluzione del linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion e della visione Mazda della mobilità del futuro.

Ogni tappa del roadshow sarà concepita come uno spazio di incontro tra innovazione, estetica e cultura progettuale tipiche della Casa giapponese, dove i visitatori potranno approfondire il processo creativo che ha dato vita alla CX-6e, esplorarne le unicità e vivere un’anteprima esclusiva del nuovo modello in arrivo negli showroom italiani nell’estate 2026.

AL VIA IL TOUR ITALIANO DI MAZDA CX-6E

Con le sue linee fluide ed essenziali, la Nuova Mazda CX-6e interpreta l’estetica giapponese attraverso equilibrio, armonia e cura artigianale del dettaglio, elementi distintivi che esprimono l’identità più autentica di Mazda. L’abitacolo, progettato secondo i principi dell’umanocentricità che contraddistingue Mazda, integra tecnologie avanzate e soluzioni intuitive pensate per offrire comfort, sicurezza e piacere di guida.

Il nuovo SUV elettrico Mazda è equipaggiato con un propulsore da 190 kW (258 CV) e 290 Nm di coppia alimentato da una batteria da 78 kWh, capace di garantire fino a 484 km di autonomia nel ciclo WLTP.

La trazione posteriore e la ricarica rapida in corrente continua fino a 195 kW confermano la volontà di Mazda di coniugare performance, efficienza e piacere di guida anche nell’era dell’elettrificazione. In tale contesto, Mazda continua il proprio percorso verso una mobilità elettrica evoluta, portando la Nuova Mazda CX-6e direttamente sul territorio e creando occasioni di dialogo e scoperta dedicate a clienti, appassionati e visitatori.