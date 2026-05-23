Hyundai lancia Dark Line su i20 e Bayon, stile nero e tecnologia per tutti

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Dopo averla lanciata su Tucson, Hyundai estende la dark line anche sui modelli i20 e Bayon con uno stile black e tecnologia innovativa per tutti

Hyundai amplia in Italia l’allestimento Dark Line, già introdotto con successo su Hyundai Tucson, estendendolo ora ai modelli i20 e Bayon. Il progetto punta a rafforzare il posizionamento del brand nei segmenti B e SUV-B con una proposta caratterizzata da design distintivo, contenuti tecnologici e un prezzo competitivo.

La nuova i20 Dark Line si distingue per elementi estetici in Glossy Black, cerchi da 16″, tetto e dettagli esterni neri, oltre a interni con rivestimenti scuri e cielo nero. La dotazione include sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense, infotainment con display da 10,25″, strumentazione digitale e connettività avanzata con servizi Bluelink e aggiornamenti OTA. Il prezzo parte da 19.900 euro.

Anche la Bayon Dark Line adotta uno stile più incisivo con cerchi dedicati, tetto a contrasto, fari Full LED e interni scuri. La dotazione tecnologica comprende i principali sistemi ADAS, infotainment da 10,25″, connettività completa e retrocamera con sensori di parcheggio. Il prezzo di listino parte da 23.900 euro. L’allestimento Dark Line, nato con la Tucson e ora esteso alla gamma compatta, rappresenta una strategia che unisce estetica sportiva, tecnologia e accessibilità, rafforzando l’offerta Hyundai per il mercato italiano.