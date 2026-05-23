Kia presenta la nuova Niro ibrida, tecnologia, sicurezza e consumi ridotti

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Arriva sul mercato la nuova Kia Niro ibrida, il crossover sarà disponibile solo nella versione full hybrid con un motore benzina 1.6 GDI che associato all’unità elettrica raggiunge i 138 cavalli

FRANCOFORTE (GERMANIA) – Kia Europe ha presentato la nuova Kia Niro, il crossover compatto che per il mercato europeo sarà disponibile esclusivamente con motorizzazione full hybrid. Il modello punta su efficienza, tecnologia e praticità per rispondere alla crescente domanda di mobilità elettrificata.

La nuova Niro abbina un motore benzina 1.6 GDI a un’unità elettrica per una potenza complessiva di 138 cavalli, con cambio automatico doppia frizione a sei rapporti. Il crossover raggiunge i 170 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 11,3 secondi. Aggiornato anche il design esterno, ispirato alla filosofia “Opposites United” di Kia: nuovi paraurti, fari verticali a LED e posteriore ridisegnato conferiscono al modello un look più moderno e deciso. Con una lunghezza di 4,43 metri e un bagagliaio da 430 litri, la vettura punta su spazio e versatilità per l’utilizzo quotidiano.

All’interno debutta il nuovo cockpit digitale con doppio display da 12,3 pollici, compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, aggiornamenti software Over-the-Air e ricarica wireless per smartphone. Ampia anche la dotazione di sicurezza con sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui frenata automatica d’emergenza, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell’angolo cieco e riconoscimento dei limiti di velocità. La nuova Kia Niro arriverà sul mercato italiano con un prezzo di partenza di 34.250 euro inclusa IVA e consegna.