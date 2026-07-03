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Tra social, teatro e dirette online, fino alla community dei “Legami gentili”: l’intervista allo psicologo Matteo Sinatti. Il racconto di un percorso che porta la psicologia fuori dallo studio e la trasforma in relazione, ascolto e condivisione.

Cosa succede quando uno psicologo decide di esporsi in prima persona sui social, trasformando vulnerabilità, insicurezze e riflessioni cliniche in contenuti pubblici? E cosa accade quando quella stessa voce passa dal feed di Instagram al palcoscenico, davanti a un pubblico reale che non si limita a scorrere, ma ascolta, reagisce, si riconosce? La storia di Matteo Sinatti non è soltanto un caso di divulgazione digitale accessibile a tutti, ma un esperimento continuo sul confine tra terapia, identità e relazione umana. Un percorso che non nasce come strategia comunicativa ma, come lui stesso confida nella nostra intervista, da un’urgenza personale, quasi una forma di sopravvivenza emotiva, che nel tempo si trasforma in metodo, community e persino infrastruttura sociale.

Una traiettoria che racconta un cambio di paradigma sempre più evidente: meno distanza tra chi parla e chi ascolta, più esposizione emotiva del professionista; meno ricorso a etichette cliniche rigide, più linguaggio quotidiano condiviso. E soprattutto una trasformazione del ruolo stesso dello psicologo, che non si limita più a interpretare il disagio dall’esterno, ma sceglie- almeno in parte- di attraversarlo pubblicamente e trasformarlo in narrazione. In questo passaggio, il setting terapeutico tradizionale si apre e si contamina con i linguaggi della rete e della performance: il social diventa spazio di ascolto diffuso, il teatro diventa luogo di restituzione emotiva, e la relazione con il pubblico smette di essere unidirezionale per trasformarsi in uno scambio continuo. In questo spazio intermedio, la psicologia non è più soltanto disciplina confinata allo studio ma diventa relazione diretta. Una dinamica in cui la fragilità non viene nascosta, ma assume la funzione di strumento di connessione, rendendo deliberatamente più porosa la distinzione tra professione e umanità.

Matteo Sinatti, cosa l’ha spinta a portare la sua attività sui social, rivolgendosi a un pubblico così eterogeneo?

«Ho iniziato 7-8 anni fa. Una scelta nata un po’ per esigenza, perché stavo attraversando un periodo personale complicato. Ho iniziato a registrare dei video e mi sono accorto che trovavano un riscontro emotivo nelle persone. Questo mi ha dato fiducia e, in un certo senso, è stata anche una forma di autoterapia. I miei amici mi chiamano lo “psicologo guasto”, perché nei contenuti e nelle dirette sottolineo spesso le mie insicurezze, cercando di far sentire le persone sullo stesso piano. Questo è anche un modo per avvicinarsi ulteriormente al pubblico. Non è stata una scelta consapevole fin dall’inizio, ma una constatazione: le persone si affidano più volentieri a chi non percepiscono come distante da loro».

E dai social è poi approdato ai teatri…

«Sì, anche questa è stata una scommessa. È iniziato in sordina, con pochi teatri e sale piccole, che si riempivano in pochissimi giorni. Ora è il terzo anno e abbiamo ampliato molto: c’è stata una risposta davvero bellissima».

Qual è la principale sfida nel passaggio dal pubblico dei social a quello dal vivo in teatro? E che tipo di emozioni le restituisce il contatto diretto con le persone?

«Questa è, in realtà, la motivazione principale. A teatro riesco a esprimere quello che già trasmetto nelle dirette, ma lì diventa una vera cassa di risonanza. Quando uso l’ironia, ma soprattutto quando tocco aspetti emotivi, percepisco un’energia particolare: il pubblico si emoziona e io stesso, molto spesso, mi emoziono. Diventa uno scambio reciproco che fa bene un po’ a tutti».

Matteo Sinatti, sui social riesce a veicolare messaggi importanti, anche attraverso il suo libro “Cuori spettinati”…

«Sì, è nata quasi come un gioco. Ho visto che alcuni contenuti e messaggi stimolano davvero la riflessione: molte persone mi scrivono dicendo di essersi riconosciute in ciò che racconto. Anche in questo caso si crea uno scambio continuo: io scrivo in base a ciò che sento e ricevo a mia volta stimoli dalla community. Non so nemmeno se faccia più bene a loro o a me».

Il confronto con il pubblico può essere anche una forma di terapia personale, dico bene?

«Esatto! Questo accade soprattutto nelle dirette. Faccio una diretta ogni giovedì, in contemporanea su Facebook e Instagram, e la porto avanti da circa sette anni. Preparo un canovaccio partendo da un tema che spesso nasce da un’esperienza, anche di tipo clinico, quindi porto un caso e poi improvviso. A volte faccio riflessioni finali che non avevo nemmeno previsto. In più, c’è anche spazio per la poesia e per l’arte».

C’è una frase del suo libro a cui è particolarmente legato?

«Sì, una mia poesia: “Pianta il tuo giardino e non aspettare che ti regalino fiori”».

Molte persone evitano di rivolgersi allo psicologo, spesso per timore dello stigma sociale. È ancora così, oppure sta cambiando qualcosa in questi anni?

«Sì, spesso sì. Ma il punto vero non è solo lo stigma: è il sentirsi capiti. Molte persone non cercano subito una guida, ma qualcuno che le comprenda davvero. Quando invece percepiscono il professionista come troppo distante, “troppo in alto”, scatta un blocco. Per questo credo sia fondamentale, anche in terapia, non nascondere le proprie fragilità. Condividerle, con misura e finalità clinica, crea alleanza. E spesso è proprio lì che nasce l’empatia più forte».

Matteo Sinatti, ha mai ricevuto critiche dai suoi colleghi?

«No, non direttamente. E forse non è un caso. Le critiche arrivano quando ci si espone in modo polarizzante. Io cerco di evitare quel terreno. Il rischio, sui social, è semplificare troppo o, al contrario, risultare incomprensibili. La sfida vera è stare nel mezzo: rendere chiari concetti complessi senza svuotarli».

Quindi, il segreto è cogliere le sfumature psicologiche che fanno davvero riflettere?

«Esatto. È lì che succede qualcosa. Non nelle semplificazioni, ma nelle sfumature. Per questo chi mi segue non lo fa solo online: mi segue anche a teatro, agli eventi. Perché non cerca slogan, ma contenuti che lasciano una traccia».

C’è un mito sulla psicoterapia che vorrebbe sfatare?

«Le etichette. “Narcisista”, “evitante”, “borderline”: parole utili nello studio, ma pericolose se usate come identità. Il rischio è che le persone si chiudano dentro una definizione. Io preferisco parlare di tratti, che appartengono un po’ a tutti noi. Ad esempio, nella cosiddetta personalità evitante ci riconosciamo tutti: nella paura di esporsi, nelle scuse per evitare, nella difficoltà a fidarci. E quando lo spieghi così, succede qualcosa di importante: le persone non si sentono incasellate, ma comprese».

Sui social circolano numerosi meme e video sui “narcisisti” e sulle cosiddette red flags. È davvero aumentata la presenza di questi tratti nella popolazione, oppure siamo semplicemente più portati a riconoscerli per via della maggiore informazione, o anche per un abuso di queste etichette?

«Ottima domanda. Credo che spesso tutto nasca da una dinamica emotiva molto precisa: una persona si innamora, non viene ricambiata come si aspetta, e vive frustrazione, svalutazione, senso di abbandono. Da lì emergono rabbia e bisogno di trovare un colpevole. E il colpevole diventa facilmente l’altro: “è narcisista”. Il punto però è un altro. Ammesso che una persona presenti tratti narcisistici, non una struttura di personalità completa, questi diventano “attivi” soprattutto in una specifica vulnerabilità dell’altro: una sensibilità all’abbandono, una dipendenza affettiva, un bisogno molto forte di conferma. Se una persona ci interessa il giusto, e si comporta in modo manipolatorio, nella maggior parte dei casi riusciamo a staccarci. Il problema nasce quando siamo coinvolti in modo più profondo, o quando quel tipo di dinamica intercetta qualcosa di nostro. E poi c’è un altro punto fondamentale: la prevalenza del disturbo narcisistico di personalità nella popolazione generale è stimata tra lo 0,5% e il 2%. Quindi, se tutti attorno a noi diventano “narcisisti”, il problema non è statistico. Il rischio vero è l’abuso dell’etichetta».

Sostenere che una persona sia narcisista può diventare un modo per non confrontarsi con le proprie fragilità?

«Assolutamente sì! Si costruisce una narrazione molto semplice: io sono la vittima, l’altro è il manipolatore, con parole come love bombing o gaslighting che, in alcuni casi, vengono usate in modo eccessivamente esteso. Il problema è che così si smette di interrogarsi su di sé. Si trova un colpevole e si evita qualsiasi lavoro personale. E questo, nelle relazioni, è forse uno degli errori più comuni: identificarsi stabilmente nel ruolo della vittima e non riprendere in mano la propria responsabilità emotiva. Negli ultimi anni, infatti, il tema del narcisismo ha avuto enorme successo sui social. Per circa cinque anni è bastato parlarne per aumentare visibilità e interazioni. Ma quando un concetto clinico diventa virale, il rischio è che perda precisione e diventi uno schema interpretativo rigido, più che uno strumento di comprensione».

Matteo Sinatti, quale consiglio darebbe a chi sperimenta ansia e difficoltà relazionali, anche in presenza di possibili dinamiche di dipendenza affettiva?

«Le nuove generazioni parlano molto più apertamente di ansia, tristezza, solitudine e chiusura. Questa è una sfida importante per la psicologia clinica, perché in passato il lavoro era spesso centrato sulle ferite relazionali legate ai genitori, come abbandono o deprivazione affettiva. Oggi, invece, stiamo osservando un fenomeno diverso: una possibile “iper-protezione” genitoriale. Quando un bambino cresce in un contesto eccessivamente protettivo, dove si anticipano i rischi, si evitano gli errori, si riduce lo spazio di autonomia, può sviluppare meno strumenti per tollerare l’incertezza e l’errore. E questo, paradossalmente, può tradursi in ansia. Per questo il punto non è solo “gestire l’ansia”, ma costruire progressivamente capacità di autonomia emotiva: imparare a esporsi, a sbagliare, a tollerare la frustrazione senza evitarla.

Allo stesso tempo, rispetto alle generazioni precedenti, noto meno frequentemente dinamiche di dipendenza affettiva strutturata nelle relazioni, soprattutto sotto i 30 anni. Vedo spesso ragazzi che si staccano con più facilità, che si riorientano rapidamente su sé stessi. A volte anche con una marcata concentrazione sul proprio mondo interno».

Oggi sembra sempre più facile sostituire una persona all’interno di un legame: i rapporti si consumano più rapidamente, si frequentano più persone contemporaneamente, si perde spesso l’idea di esclusività e si tende a voltare pagina con maggiore facilità. È d’accordo?

«Sì, questo fenomeno è reale. Nelle generazioni precedenti, c’era una maggiore presenza di dipendenza affettiva e, di conseguenza, un bisogno più intenso di “tenere insieme” il legame. Anche la cultura lo rifletteva: basta pensare alla musica degli anni ’70, ’80 e ’90, dove l’amore era spesso raccontato come struggimento, mancanza, bisogno dell’altro. Erano narrazioni di legami intensi, a volte dolorosi, ma profondamente centrati sull’esclusività.

Oggi il quadro è diverso. In molti casi, anche per come sono cresciute le nuove generazioni, con maggiore protezione e maggiore attenzione emotiva da parte dei genitori, la dipendenza affettiva è meno centrale. E questo cambia il modo di vivere le relazioni. Il legame non viene più necessariamente vissuto come qualcosa in cui “immergersi”, ma più facilmente come qualcosa che si può interrompere quando emergono difficoltà, incomprensioni o calo emotivo. In questi casi, si tende a voltare pagina o a mantenere più connessioni contemporaneamente. In questo senso, alcune dinamiche evitanti oggi sono più diffuse: non necessariamente per incapacità di legarsi, ma perché il legame stabile viene percepito, a volte, come limitante o faticoso».

Nelle relazioni contemporanee, il passaggio dalla fase dell’innamoramento ai primi conflitti sembra spesso segnare un punto di rottura, con la tendenza a chiudere e ripartire altrove. Che consiglio darebbe a chi fatica a restare dentro il legame quando emergono le difficoltà?

«Il consiglio è imparare a restare nei momenti di stallo. Nelle relazioni, quando l’emozione iniziale cala, quando arriva la noia o quando emerge un conflitto, scatta spesso l’impulso a chiudere tutto e andare via. Ma proprio lì si gioca una parte fondamentale del legame. Bisogna imparare a non fuggire da quei momenti, ma a leggerli come passaggi evolutivi della relazione. È dentro quei momenti che si costruisce qualcosa di più profondo. Perché l’intimità vera, quella sensazione di “casa”, di complicità, di sicurezza con l’altro, non nasce nella fase iniziale dell’innamoramento, ma si costruisce nel tempo, anche attraverso le difficoltà. E se si interrompe sempre prima, si perde proprio quella dimensione più rara: un legame stabile, profondo, in cui l’altro diventa davvero un punto di riferimento, non solo una fonte di emozione».

Molte persone, invece di confrontarsi con coetanei o specialisti, sembrano rivolgersi all’intelligenza artificiale come se fosse una sorta di confidente. Cosa ne pensa?

«Si può capire perché accade: spesso si ricevono risposte anche molto utili e ben strutturate. Ma quello che manca è la relazione. Manca soprattutto un elemento fondamentale: la percezione di vulnerabilità dell’altro. L’intelligenza artificiale può dare consigli anche molto validi, ma lo fa da una posizione neutra, quasi “superiore”, senza esposizione emotiva. Il rischio è che passi l’idea che chi parla sia perfetto, e che tu invece sia quello da correggere. In un percorso terapeutico, invece, la relazione è centrale: la percezione che anche l’altro abbia una storia, delle fragilità, una dimensione umana. Ed è proprio questo che crea un’alleanza reale, che una macchina non può replicare».

Questo tipo di dinamica potrebbe anche favorire o intensificare fenomeni come l’Hikikomori, cioè il ritiro sociale?

«Sì, è un rischio concreto. Perché se la comunicazione con una macchina diventa più semplice, più immediata e meno faticosa rispetto alla relazione con una persona, è possibile che alcuni soggetti vulnerabili tendano a isolarsi sempre di più. Per questo credo che oggi la sfida della psicologia non sia solo “essere competenti”, ma essere percepibili come umani. Io, personalmente, non andrei mai da uno psicologo che percepisco troppo distante, troppo “perfetto”, senza una storia o senza difficoltà riconoscibili. Perché non mi sentirei capito. E in questo senso l’intelligenza artificiale rischia di assomigliare proprio a questo: una figura molto competente, ma emotivamente distante».

Matteo Sinatti, quanto ha influito la sua attività online sull’aumento di richieste di contatto o di potenziali pazienti?

«Ho un’esposizione molto ampia e, di conseguenza, la domanda supera quello che posso effettivamente seguire. Questo mi conferma una cosa: se il lavoro sui social è autentico e utile, le persone lo riconoscono e si rivolgono a te. Credo che una parte importante di questo riscontro arrivi dalle dirette. In quel contesto, per un’ora intera, si può costruire un dialogo vero su un tema specifico. Lì emerge qualcosa che nei contenuti brevi è più difficile: le persone si sentono comprese, perché c’è tempo, ascolto e scambio reale. Nei reel o nelle storie, invece, restano soprattutto spunti rapidi. Ma è nel dialogo che nasce la relazione».

Da qui è nata anche una community. Può raccontarci di cosa si tratta?

«Sì, è nata la community dei “Legami gentili”, che oggi conta più di 10.000 persone in tutta Italia. durante una diretta ho detto che sarebbe stato bello se le persone che mi seguivano, avendo interessi comuni (la psicologia, la poesia, la sensibilità, il bisogno di approfondire), potessero anche conoscersi tra loro. Da lì è nata una rete spontanea che, nel tempo, ha assunto anche una funzione sociale importante. Molte persone che vivevano condizioni di solitudine, magari dopo una separazione, un abbandono o semplicemente per la mancanza di legami significativi, hanno trovato uno spazio per rimettersi in connessione con gli altri».

Matteo Sinatti, quale funzione ha questa community?

«A mio avviso, ha una funzione sociale molto forte. Sono persone che si incontrano, vanno a cena, a teatro, in vacanza. Molte non si conoscevano prima e hanno costruito amicizie e relazioni significative a partire da questo spazio comune. La filosofia alla base è semplice: creare foreste, non orti. Cioè non piccoli gruppi chiusi, ma uno spazio aperto, plurale, dove le connessioni restano vive proprio perché non sono isolate. In questo senso, la vera forza è l’anti-isolamento: la possibilità di sentirsi parte di qualcosa senza sentirsi intrappolati in una dinamica ristretta».