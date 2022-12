Qmusic Settimana 51-2022 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

Feste, tormentoni e remix. Questa è l’essenza della Qmusic chart di questa settimana numero 51. E fermi tutti! Si avvicina il Natale e in vetta alla classifica arriva (come ogni anno) lei: Mariah Carey.

Già la scorsa settimana aveva fatto capolino piazzandosi in decima posizione, ora, come di consueto, con “All i want for Christmas is you” ecco Mariah ufficialmente incoronata regina delle feste natalizie.

Al secondo posto balza in alto, scalando ben cinque posizioni, Annalisa con “Bellissima” che passa dalla #7 alla #2. Sul terzo gradino del podio invece, stabili i Maneskin con “The loneliest”.

Scende di tre posizioni Shiva con “Alleluia” featuring Sfera Ebbasta che dal vertice della classifica si posiziona al quarto posto. Dalla #6 alla #5 invece, Geolier con “Chiagne” feat. Lazza e Takagi & Ketra, che questa settimana guadagna una posizione.

Scende di un gradino, e passa dalla #5 alla #6, il tormentone estivo che continua a presenziare in classifica: “Caramello” di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Scivola un’altra volta “Quevedo: Bzrp Music Session: Vol.52” che perde tre posizioni. La hit estiva del produttore discografico argentino Bizarrap e del rapper spagnolo Quevedo passa dalla #4 alla #7.

Scivolone ancora più grande per Shiva che dal secondo posto della scorsa settimana, con “Take 4” scende all’ottavo perdendo ben sei posizioni. Alla #9 invece una new entry schizza in top ten: Lady Gaga con “Blody Mary”, la scorsa settimana alla #50 della classifica generale. Il motivo è la nuova serie Netflix “Mercoledì” che contiene questo brano, diventato oramai virale sui social.

A chiudere la classifica, un’altra nuova entrata in top ten. Si tratta di Shiva, ancora una volta, con “Non lo sai” che si piazza in decima posizione.

LA CLASSIFICA COMPLETA

All i want for Christmas is you – Mariah Carey – 1.74 milioni di visualizzazioni Bellissima – Annalisa – 1.66 milioni di visualizzazioni The loneliest – Måneskin – 1.65 milioni di visualizzazioni Alleluia – Shiva feat. Sfera Ebbasta – 1.59 milioni di visualizzazioni Chiagne – Geolier ft. Lazza, Takagi & Ketra – 1.56 milioni di visualizzazioni Caramello – Rocco Hunt, Elettra Lamborghini & Lola Indigo – 1.55 milioni di visualizzazioni Quevedo: Bzrp Music Session: Vol.52 – Bizarrap & Quevedo – 1.50 milioni di visualizzazioni Take 4 – Shiva – 1.40 milioni di visualizzazioni Blody Mary – Lady Gaga – 1.40 milioni di visualizzazioni Non lo sai – Shiva – 1.39 milioni di visualizzazioni

