Qmusic Settimana 3-2023 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

Area di novità in questa settimana numero 3 per la Qmusic Chart. La classifica dei video musicali più visti su YouTube presenta ben due new entry.

A mantenere ancora lo scettro del potere è Shiva che, anche questa settimana, occupa il vertice della classifica con “Non lo sai”. In seconda posizione invece, una new entry: Geolier con “X caso” (featuring Sfera Ebbasta) che detiene il record di più alta nuova entrata di questa settimana.

Perde una posizione invece Annalisa con “Bellissima” che dalla #2 scende sul terzo gradino del podio. Stessa sorte anche per Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo che con “Caramello” scendono dal terzo al quarto posto.

Quinta posizione ancora per Geolier, fresco di album, che con la sua “Chiagne”, featuring Lazza e Takagi & Ketra sale di un gradino. Due posizioni in meno invece per Bizarrap & Quevedo con “Quevedo: Bzrp Music Session: Vol.52” scendono dalla #4 alla #6.

Lady Gaga con “Bloody Mary”, (uscita nel 2011 e tornata in auge grazie alla serie Netflix “Mercoledì” e al balletto che spopola sui social) perde due posizioni e scende dal quinto al settimo posto. Alla #8 si piazzano i Maneskin che con “The loneliest” perdono una posizione.

New entry anche al nono posto e si tratta ancora di Geolier, stavolta con “Come vuoi”, che rientra nella tracklist del suo ultimo album “Il coraggio dei bambini”. In decima posizione troviamo in fine i Boomdabash e Annalisa con “Tropicana” che scivolano dalla #8 alla #10, chiudendo la top ten di questa settimana.

La Curiosità: Pubblicato il 6 gennaio, “Il coraggio dei bambini” è il nuovo album del rapper napoletano Geolier. Anticipato dai singoli “Chiagne” e “Money”, è stato annunciato il 6 dicembre, sul suo profilo Instagram. Il 29 dicembre invece, l’artista ha rivelato la scaletta e lo ha fatto, sempre su Instagram, con un freestyle. In quella occasione ha reso noto anche gli artisti con cui ha collaborato in questo album: Sfera Ebbasta, Guè, Shiva, Lele Blade, Lazza, Takagi & Ketra, Paky. Geolier ha anche spiegato il senso di questo progetto discografico: “Con questo album ho voluto raccontare ogni pensiero, disagio, sentimento che prova un napoletano, così come lo farebbe un napoletano. È importante per me rappresentare la mia gente”.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Non lo sai – Shiva – 2.29 milioni di visualizzazioni X caso – Geolier – 1.91 milioni di visualizzazioni Bellissima – Annalisa – 1.71 milioni di visualizzazioni Caramello – Rocco Hunt, Elettra Lamborghini & Lola Indigo – 1.44 milioni di visualizzazioni Chiagne – Geolier ft. Lazza, Takagi & Ketra – 1.27 milioni di visualizzazioni Quevedo: Bzrp Music Session: Vol.52 – Bizarrap & Quevedo – 1.22 milioni di visualizzazioni Bloody Mary – Lady Gaga – 1.17 milioni di visualizzazioni The loneliest – Måneskin – 1.09 milioni di visualizzazioni Come vuoi – Geolier – 1.09 milioni di visualizzazioni Tropicana – Boomdabash & Annalisa – 996 mila visualizzazioni

