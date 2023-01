Qmusic Settimana 4-2023 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

Se non fosse per alcune “certezze”, diremmo che è una classifica completamente stravolta la Qmusic Chart di questa settimana numero 4. La classifica dei video musicali più visti su YouTube presenta ben quattro new entry e anche qualche “scalata”.

Shiva, dopo 7 settimane, è stato ufficialmente spodestato. Al primo posto in classifica adesso c’è “Shakira”, il brano di Shakira e Bizarrap che dalla 52esima posizione nella classifica generale schizza al vertice in sole due settimane.

Al secondo posto, una new entry, la più alta nuova entrata di questa chart. Si tratta di “Cookies ‘n cream” di Guè, Anna e Sfera Ebbasta. Al terzo posto l’ormai sconfitto Shiva con “Non lo sai” che perde ben due posizioni questa settimana.

Posizione in meno anche per Annalisa che con “Bellissima” scende dalla #3 alla #4. Anche al quinto posto una new entry: Miley Cyrus con “Flower”. Geolier invece, con “X caso” featuring Sfera Ebbasta, perde ben quattro posizioni e scivola dalla #2 alla #6.

Ancora una volta compare Bizarrap in classifica, stavolta con Quevedo. “Quevedo: Bzrp Music Session: Vol.52” perde una posizione e passa dal sesto al settimo posto. Scivolano di quattro posizioni Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo che con “Caramello” passano dalla #4 alla #8.

Ancora una volta Geolier, ancora una volta quattro posizioni in meno. Si tratta però del singolo “Chiagne”, featuring Lazza e Takagi & Ketra, che scende dalla #5 alla #9.

A chiudere la classifica, un’altra nuova entrata. Medy featuring Capo Plaza, con “Arai” che si piazza al decimo posto.

La Curiosità: “Flowers” di Miley Cyrus ha battuto il record di Spotify per la canzone più ascoltata in streaming in una settimana. La piattaforma ha diffuso la notizia dei 101.838.799 milioni di streaming dal 12 al 19 gennaio. Il singolo dell’album in uscita “Endless Summer Vacation” è arrivato in testa a tutte le classifiche dall’Australia alla Gran Bretagna ed è uno dei pezzi più utilizzati su Instagram e Tiktok. La canzone ha anche ricevuto il plauso di Gloria Gaynor. I detentori del record precedente su Spotify erano i coreani Bts con “Butter” che aveva registrato 99,37 milioni di streaming nella prima settimana.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Shakira – Bizarrapp & Shakira – 5.05 milioni di visualizzazioni Cookies ‘n cream – Guè, Anna & Sfera Ebbasta – 2.46 milioni di visualizzazioni Non lo sai – Shiva – 2.20 milioni di visualizzazioni Bellissima – Annalisa – 1.80 milioni di visualizzazioni Flowers – Miley Cyrus – 1.78 milioni di visualizzazioni X caso – Geolier – 1.60 milioni di visualizzazioni Quevedo: Bzrp Music Session: Vol.52 – Bizarrap & Quevedo – 1.50 milioni di visualizzazioni Caramello – Rocco Hunt, Elettra Lamborghini & Lola Indigo – 1.40 milioni di visualizzazioni Chiagne – Geolier ft. Lazza, Takagi & Ketra – 1.21 milioni di visualizzazioni Arai – Medy feat. Capo Plaza – 1.12 milioni di visualizzazioni

CLICCA SULLE PREVIEW SOTTO IL PLAYER PER GUARDARE I VIDEO

Ogni venerdì in edicola nell’inserto weekend dell’edizione Calabria del Quotidiano del Sud, una pagina dedicata alla Musica