Qmusic Settimana 7-2023 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

.Sono passati pochissimi giorni dalla fine del Festival di Sanremo 2023 ma gli effetti si fanno già sentire nella Qmusic chart.

In vetta alla classifica infatti, campeggia Marco Mengoni con “Due vite”, vincitore di questa 73esima edizione del festival e anche al primo posto della classifica dei video più visti su YouTube in Italia. Non solo, è anche la più alta nuova entrata della settimana.

Ha spodestato tutti Mengoni, anche Shakira che da qualche settimana era regina incontrastata e che adesso scuvola in seconda posizione con la sua “Shakira”. La segue Miley Cyrus con “Flowers”, anche per lei una posizione in meno e passa dalla #2 alla 3.

Quarto posto per Annalisa, anche lei scivola di un gradino con la sua “Bellissima”. Mentre in quinta posizione troviamo una new entry: “Supereroi” di Mr. Rain, reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo.

Perdono due posizioni Guè, Anna e Sfera Ebbasta con “Cookies ‘n cream” e scendono dalla #4 alla #6. Guadagna invece una posizione Blanco con “L’isola delle rose” che si piazza in settima posizione.

Ottavo posto per un’altra nuova entrata, un’altra reduce dal Festival di Sanremo. Si tratta di Ultimo con “Alba”. A seguire Shiva con “Non lo sai” che perde colpi e scivoladi ben 4 posizioni passando dalla #5 alla #9.

A chiudere la classifica, Elodie con “Due”, anche lei reduce da Sanremo 2023, che si piazza al decimo posto.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Due vite – Marco Mengoni – 4.43 milioni di visualizzazioni Shakira – Bizarrapp & Shakira – 3.14 milioni di visualizzazioni Flowers – Miley Cyrus – 2.49 milioni di visualizzazioni Bellissima – Annalisa – 2.19 milioni di visualizzazioni Supereroi – Mr.Rain – 2.11 milioni di visualizzazioni Cookies ‘n cream – Guè, Anna & Sfera Ebbasta – 1.83 milioni di visualizzazioni Blanco – L’isola delle rose – 1.80 milioni di visualizzazioni Alba – Ultimo – 1.59 milioni di visualizzazioni Non lo sai – Shiva – 1.48 milioni di visualizzazioni Due – Elodie – 1.33 milioni di visualizzazioni

