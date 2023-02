Qmusic Settimana 8-2023 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

Parola d’ordine: Festival di Sanremo. L’80 per cento della Qmusic Chart questa settimana è costituita da brani reduci da Sanremo. Primo fra tutti, con uno scarto enorme dalle altre, è ancora una volta il vincitore Marco Mengoni con “Due vite”.

Lo segue “Supereroi” di Mr. Rain che guadagna tre posizioni e sale dalla #5 alla #2. Terzo posto per Lazza con “Cenere” che debutta in top ten.

Ancora un debutto tra le prime dieci: Madame con “Il bene nel male” che si piazza al quarto posto. Quinto posto invece per Ultimo che con “Alba” guadagna tre posizioni e passa dalla #8 alla #5.

Sale di quattro gradini Elodie con “Due” che dalla decima passa in sesta posizione. Alla numero 7 invece, un altro debutto in top ten: Rosa Chemical con “Made in Italy”. Tra le prime 10 fa il suo ingresso anche Tananai con “Tango” che si piazza in ottava posizione.

Scivolone per Shakira e Bizarrap che con “Shakira” precipitano dal secondo al nono posto perdendo ben 7 posizioni. A chiudere la classifica Annalisa con “Bellissima”. Anche per lei uno scivolone e passa dalla #4 alla #10 perdendo 6 posizioni.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Due vite – Marco Mengoni – 16.3 milioni di visualizzazioni Supereroi – Mr.Rain – 10.2 milioni di visualizzazioni Cenere – Lazza – 7.57 milioni di visualizzazioni Il bene nel male – Madame – 3.59 milioni di visualizzazioni Alba – Ultimo – 3.51 milioni di visualizzazioni Due – Elodie – 2.95 milioni di visualizzazioni Made in Italy – Rosa Chemical – 2.64 milioni di visualizzazioni Tango – Tananai – 2.64 milioni di visualizzazioni Shakira – Bizarrapp & Shakira – 2.27 milioni di visualizzazioni Bellissima – Annalisa – 2.18 milioni di visualizzazioni

