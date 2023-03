Qmusic Settimana 13-2023 - La top ten dei Video musicali più visti su YouTube in Italia

2 minuti per la lettura

Una dura battaglia quella per il vertice della classifica che, oramai, Mengoni e Mr. Rain si contendono da qualche settimana. E così, dopo 14 giorni, Marco Mengoni ritorna in prima posizione con “Due vite”, sorpassando Mr. Rain che con “Supereroi” scende automaticamente al secondo posto.

Non si schioda invece dal terzo gradino del podio Lazza con “Cenere”. Così come stabile, al quarto posto, è “Origami all’alba” di Lolloflow e Clara, brano reduce dal successo della fiction Rai “Mare Fuori”.

Guadagna una posizione invece Tananai con “Tango” che passa dalla #6 alla #5. Mentre scende di un gradino ” ‘O mar for” di Stefano Lentini ft. Lolloflow, Icaro e Raiz, che dal quinto scende al sesto posto.

In settima posizione una riconferma: Madame con “Il bene nel male”. Stabile alla #8 anche Annalisa con “Bellissima”, così come anche questa settimana, al nono posto, troviamo Rosa Chemical con “Made in Italy”.

A chiudere la classifica, una nuova entrata, l’unica di questa tredicesima Qmusic Chart: “Gelosa” di Finesse ft. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè che debutta in top ten alla #10.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Due vite – Marco Mengoni – 5.18 milioni di visualizzazioni Supereroi – Mr.Rain – 5.17 milioni di visualizzazioni Cenere – Lazza – 4.58 milioni di visualizzazioni Origami all’alba-Clara – Lolloflow & Clara – 2.95 milioni di visualizzazioni Tango – Tananai – 2.64 milioni di visualizzazioni ‘O mar for – Stefano Lentini ft. Lolloflow, Icaro & Raiz – 2.12 milioni di visualizzazioni Il bene nel male – Madame – 1.77 milioni di visualizzazioni Bellissima – Annalisa – 1.73 milioni di visualizzazioni Made in Italy – Rosa Chemical – 1.73 milioni di visualizzazioni Gelosa – Finesse ft. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè – 1.64 milioni di visualizzazioni

CLICCA SULLE PREVIEW SOTTO IL PLAYER PER GUARDARE I VIDEO

Ogni venerdì in edicola nell’inserto weekend dell’edizione Calabria del Quotidiano del Sud, una pagina dedicata alla Musica