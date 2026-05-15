Piji e Sergio Cammariere in «Vai, Valeria»

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Esce oggi, 15 maggio, «Vai, Valeria!», il nuovo singolo di Piji con Sergio Cammariere. Un pezzo jazz-pop che racconta il caos sentimentale come forma di libertà

A un certo punto, Piji, cantautore romano con vent’anni di mestiere e una carriera costruita pezzo per pezzo ai margini del mainstream, sembra essersi fatto una domanda scomoda: e se il caos fosse la risposta? Non il caos come disastro da scongiurare, ma come qualcosa che stavi aspettando senza saperlo.

“Vai, Valeria, cambia l’aria / vai, rovinami la vita! / Ti aspettavo qua per distruggerla / quasi non vedevo l’ora”.

È questo il nucleo di “Vai, Valeria!”, il singolo in uscita oggi, 15 maggio 2026, su tutte le piattaforme digitali, scritto insieme al cantautore calabrese Sergio Cammariere, che firma anche la musica. Due universi che si trovano: il cantautorato jazz e sospeso di Cammariere, la scrittura cinematografica e un po’ graffiante di Piji. Il risultato è un pezzo che parla d’amore senza fare l’occhiolino alle certezze, senza assolvere nessuno.

PIJI E SERGIO CAMMARIERE, TRA JAZZ E POP



La Valeria del titolo non è una donna che arriva a salvarti. È quella che arriva e manda all’aria tutto quello che hai costruito con cura, e che tu stavi aspettando proprio per questo. Non è una crisi, è una resa dei conti desiderata. C’è qualcosa di molto onesto in questa visione, qualcosa che i brani patinati sull’amore romantico di solito si guardano bene dal dire.

Il brano si muove tra pop d’autore, swing e suggestioni jazz, con quella leggerezza di superficie che Piji usa come scudo. Ma sotto c’è la solita inquietudine, la stessa che attraversa il suo percorso da oltre vent’anni, tra concerti, teatro, radio, televisione, collaborazioni con Simona Molinari, Renzo Arbore, Sergio Caputo, Fiorello. Più di venti riconoscimenti nazionali.

Quattro partecipazioni al Premio Tenco. Una carriera che qualcuno, negli anni, ha riassunto con la formula un po’ sbrigativa di “il cantautore più premiato d’Italia”, come se i premi bastassero a spiegare cosa fa Piji ogni volta che scrive.

IL PRIMO ALBUM DI PIJI

Vai Valeria! anticipa Sta registrando un audio…, primo album ufficiale di Piji, pubblicato da Azzurra Music e in uscita il 22 maggio. Non un debutto, attenzione: è il primo album dopo anni di singoli ed EP, dopo una carriera che ha scelto deliberatamente le strade laterali