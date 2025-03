4 minuti per la lettura

Can Yaman è pronto a conquistare il pubblico con “El Turco”, nel ruolo di Hasan Balaban, un giannizzero ottomano fuggito dalla condanna a morte dopo il secondo assedio di Vienna nel 1683. La serie tv andrà in onda su Canale 5 martedì 25 e giovedì 27 marzo.

Fuoco, spade, battaglie e gloria. Onore, vendetta, coraggio e passione. Il destino è inciso nell’acciaio delle lame e nella forza degli eroi. “El Turco”, la serie TV più attesa dell’anno diretta da Carlo Carlei, è pronta a fare il suo ingresso trionfale sul piccolo schermo, portando con sé storia, azione e un’energia travolgente. Al centro di questa avventura epica c’è Can Yaman, il divo turco che ha conquistato il cuore di milioni di fan, pronto a sfidare sé stesso in un ruolo che segnerà un punto di svolta nella sua carriera.

Dopo un’attesa carica di suspense, il grande momento è arrivato. La première mondiale si terrà il 21 marzo 2025 a Mosca, mentre in Italia “El Turco” debutterà in prima serata su Canale 5 martedì 25 marzo e giovedì 27 marzo, con un’anteprima esclusiva su Mediaset Infinity dal 21 marzo. Un viaggio tra storia e leggenda, un vero e proprio kolossal con un budget di 28 milioni di dollari, con combattimenti spettacolari e una produzione internazionale di altissimo livello.

Can Yaman è Hasan Balaban: il guerriero che sfida il destino

Per Can Yaman, El Turco non è solo una serie TV, ma un vero e proprio banco di prova. Nel ruolo di Hasan Balaban, un giannizzero ottomano fuggito dalla condanna a morte dopo il secondo assedio di Vienna nel 1683, l’attore si cimenta per la prima volta con un copione in inglese, immergendosi in un personaggio dal passato tormentato, e con una trasformazione fisica estrema. Sei mesi di riprese in Ungheria con allenamenti massacranti, combattimenti corpo a corpo, duelli con la spada, equitazione, una dieta ferrea.

«Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono davvero emozionato. Era un racconto epico e coinvolgente. Il progetto poi corrispondeva ai miei obiettivi perché totalmente internazionale, anche se il set è stato fisicamente molto impegnative[…]. Per mesi il mio stile di vita è stato quello di un atleta. Ogni tanto mi piace concedermi un bicchiere di whisky o un sigaro, ma per mesi ho vissuto come un atleta. Dormivo solo due ore, poi sei ore di allenamento e combattimento. È stata una sfida estrema, ma ero pronto a tutto», ha rivelato Yaman a Tv & Sorrisi.

Dalla leggenda alla realtà: Moena, il “rione Turchia” e la verità dietro “El Turco”

Non è un caso che la storia di “El Turco” si sviluppi a Moena, un gioiello delle Dolomiti che custodisce un’antica leggenda. Si racconta che, dopo il secondo assedio di Vienna, un soldato ottomano trovò rifugio in questo borgo trentino, integrandosi con la popolazione locale e diventando un eroe nella lotta contro i feudatari oppressori. Un’eredità ancora visibile oggi nel “rione Turchia”, e nella statua-fontana in piazza, dove il busto di un guerriero ottomano veglia sulla città su un piedistallo decorato con una mezzaluna e una stella, simboli della bandiera turca.

Il ritorno sui social e il legame con Greta Ferro

In vista del debutto di El Turco, Can Yaman ha riaperto il suo profilo Instagram, condividendo numerosi dietro le quinte delle riprese. Foto in costume, allenamento, scene di combattimento e momenti di complicità con il cast hanno fatto impazzire i fan, che in pochi giorni hanno preso d’assalto il suo account. Tra le immagini, non mancano quelle con Greta Ferro, co-protagonista della serie, con la quale sembra aver stretto un forte legame professionale e di amicizia. I due attori, uniti anche dalla passione per gli animali, hanno lavorato fianco a fianco per portare in scena la storia d’amore tra Hasan Balaban e Gloria, la giovane donna italiana che cambierà il destino del protagonista.

Can Yaman tra storia e leggenda: dopo El Turco, l’attesissimo debutto in Sandokan

Con una storia avvincente, un cast internazionale e un protagonista amatissimo, “El Turco” si prepara a conquistare il pubblico. Non resta che attendere il 21 marzo 2025 per scoprire se questa ambiziosa produzione sarà all’altezza delle aspettative.

Ma il 2025 segnerà anche un’altra tappa fondamentale nella carriera di Can Yaman. Dopo il debutto con “El Turco”, l’attore tornerà sul piccolo schermo in autunno su Rai 1 con Sandokan, uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno. Un ruolo leggendario, reso celebre negli anni ’70 da Kabir Bedi, che Yaman riporterà in vita con una nuova interpretazione ricca di azione, avventura e scenari esotici. Con due grandi produzioni internazionali in arrivo, il 2025 si preannuncia come l’anno della definitiva consacrazione per l’attore turco, pronto a lasciare il segno nel panorama televisivo globale.