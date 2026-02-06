4 minuti per la lettura

Tutela dell’ambiente, inclusione e cittadinanza attiva: Ambiente Mare Italia (AMI) e la Federazione italiana donne nelle arti, professioni e affari (Fidapa BPW Italy) rinnovano il protocollo d’intesa per il terzo biennio.

Si rinnova per il terzo biennio consecutivo il protocollo d’intesa tra Ambiente Mare Italia (AMI) e la Federazione italiana donne nelle arti, professioni e affari (Fidapa BPW Italy), confermando una collaborazione che, nel tempo, ha costruito un percorso solido, partecipato e riconosciuto su tutto il territorio nazionale di sensibilizzazione ambientale, cittadinanza attiva e inclusione sociale.

Il lavoro congiunto tra AMI e FIDAPA ha già dato vita a convegni tematici, veleggiate educative, progetti scolastici, laboratori e campagne di sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere la tutela dell’ambiente e diffondere buone pratiche ecologiche tra le nuove generazioni e le comunità locali. Un impegno che dimostra come la salvaguardia del patrimonio naturale possa diventare uno strumento educativo capace di generare consapevolezza e cambiamenti concreti.

AMI e FIDAPA rinnovano il protocollo d’intesa per il terzo biennio

AMI, attiva su scala nazionale nella salvaguardia dell’ambiente marino e terrestre, nella riduzione dell’inquinamento e nella diffusione della cultura ecologica, realizza progetti di monitoraggio ambientale, clean-up, educazione civica e valorizzazione del patrimonio naturale e artistico, con un’attenzione particolare ai giovani. Parallelamente, FIDAPA – BPW Italy, aderente alla Federazione internazionale IFBPW, da sempre promuove la crescita culturale, professionale e sociale delle donne, la parità di genere e la partecipazione attiva alla vita civile. Grazie a una rete capillare di sezioni territoriali, sostiene iniziative culturali, educative, ambientali e di empowerment femminile, incentivando la responsabilità civica e la coesione comunitaria.

Le profonde trasformazioni sociali e culturali in atto – dall’aumento delle fragilità giovanili alle nuove forme di disagio psicologico, dalle dipendenze alle sfide della transizione ecologica – rendono oggi necessaria una nuova alleanza tra i soggetti della società civile. In questo scenario, ambiente e natura non sono più soltanto beni da proteggere, ma diventano luoghi educativi, sociali, culturali e persino terapeutici. Spazi inclusivi per giovani in situazioni di vulnerabilità, contesti rigenerativi per persone con disabilità, opportunità di crescita personale e collettiva, ambiti in cui apprendere valori fondamentali come giustizia, equità, cooperazione e cura: è su questa visione che si fonda il rinnovato protocollo tra AMI e FIDAPA.

Settimana verde AMI

Cuore operativo della collaborazione è la Settimana verde AMI, evento nazionale che ogni anno coinvolge decine di migliaia di cittadini, scuole, istituzioni e associazioni in oltre 140 iniziative diffuse sul territorio. La Settimana Verde AMI 2026 sarà dedicata al sorriso, con il claim: “Sorridi al Pianeta, sorridi al futuro. La Natura ci sorride, impariamo a risponderle”. Un tema che interpreta in modo innovativo il legame tra benessere umano e ambiente. Al programma si affiancano AMIScuola, AMICultura, AMINatura e la Bandiera AMIGreen, strumenti pensati per rafforzare la percezione dell’ambiente come bene comune e leva di partecipazione attiva.

Collaborazione AMI-FIDAPA

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente nazionale di Ambiente Mare Italia, Alessandro Botti, che ha sottolineato il valore strategico dell’accordo: «Il rinnovo di questo protocollo rappresenta per AMI un passaggio fondamentale. Conferma il nostro ruolo di soggetto attivo nella tutela dell’ambiente e, al tempo stesso, rafforza una visione che mette al centro le persone. Con FIDAPA condividiamo l’idea che la difesa del mare e della natura non possa prescindere dall’educazione, dall’inclusione e dalla responsabilità civica. Questa alleanza ci permette di moltiplicare l’impatto delle nostre azioni, rendendole più capillari, partecipate e durature».

Dal fronte FIDAPA, la presidente nazionale Anna Maria Elvira Musacchio sottolinea il valore partecipativo dell’accordo: «Abbiamo rinnovato il protocollo con Ambiente Mare Italia perché le iniziative incontrano un grande entusiasmo tra le socie, che vengono coinvolte attivamente, insieme alle comunità locali e alle scuole, attraverso campagne di sensibilizzazione, laboratori educativi e progetti concreti. Il nostro impegno va oltre la tutela dell’ambiente: vogliamo diffondere una cultura della responsabilità e della consapevolezza capace di lasciare un segno positivo nelle nuove generazioni. Questo protocollo, giunto alla terza firma, nasce dall’unione della professionalità di AMI e della passione di FIDAPA per promuovere una cittadinanza attiva e costruire un futuro sostenibile».

Un’alleanza, quella tra AMI e FIDAPA, che guarda al futuro con consapevolezza e concretezza, indicando una strada chiara: proteggere l’ambiente valorizzando le persone e consolidando il legame tra natura e comunità.