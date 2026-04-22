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Earth Day 2026: si chiude la Settimana Verde AMI con 130 eventi in 15 Regioni, oltre 60.000 cittadini coinvolti e un’Italia che ha scelto di sorridere al Pianeta.

ROMA – Si conclude oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, la quarta edizione della Settimana Verde di Ambiente Mare Italia – AMI, grande mobilitazione nazionale dedicata all’ambiente, alla sostenibilità e alla partecipazione civica, svoltasi dal 10 al 22 aprile in tutta Italia. Per tredici giorni, migliaia di volontari, studenti, famiglie, amministratori locali, associazioni e cittadini hanno animato territori grandi e piccoli con iniziative concrete di tutela ambientale, formazione, inclusione e valorizzazione del patrimonio naturale italiano.

Earth Day 2026: si chiude la Settimana Verde AMI

Il bilancio dell’edizione 2026 conferma la crescita costante della manifestazione:

130 eventi realizzati in 15 Regioni italiane;

oltre 60.000 cittadini coinvolti nelle attività territoriali;

20.000 studenti partecipanti;

100 Comuni aderenti o partecipanti;

oltre 100 scuole di ogni ordine e grado attive;

72.000 mq di spiagge monitorate secondo criteri scientifici, pari a oltre 10 campi da calcio;

45 quintali di rifiuti raccolti;

3.600 kg di plastica avviata a corretto recupero, con una stima di oltre 5.400 kg di CO₂ equivalente evitata;

oltre 600 realtà associative e civiche locali coinvolte;

40 Bandiere AMIGreen assegnate ai Comuni distintisi per collaborazione concreta e sensibilità ambientale.

Gli eventi sul territorio nazionale

I 130 eventi della Settimana Verde AMI si sono sviluppati lungo quattro grandi direttrici strategiche, espressione di una moderna cultura ecologica capace di unire ambiente, persone e territori:

35 eventi di educazione ambientale e nuove generazioni, con il coinvolgimento di scuole e studenti in percorsi di formazione, sensibilizzazione e cittadinanza attiva, per costruire una nuova consapevolezza ecologica nelle giovani generazioni;

30 eventi di intervento ambientale e monitoraggio ecosistemico, con azioni concrete di pulizia di spiagge e parchi cittadini, oltre ad attività di monitoraggio e analisi degli ecosistemi, grazie al contributo di volontari, subacquei e cittadini;

29 eventi di ambiente, rigenerazione urbana e inclusione attiva, caratterizzati dalla partecipazione di persone con disabilità, cittadini in condizioni di fragilità sociale e realtà del terzo settore, per un ambiente che diventa occasione di integrazione, dignità, comunità e crescita collettiva;

36 eventi di divulgazione e cultura, tra convegni, confronti pubblici, attività di scoperta della biodiversità, iniziative di riqualificazione e cura degli spazi urbani, escursioni e visite guidate dedicate alla valorizzazione dei territori italiani.

Numeri importanti che raccontano non soltanto un calendario di appuntamenti, ma un’Italia viva, generosa e pronta a mettersi in gioco per il bene comune. Dalle spiagge ai centri urbani, dalle scuole ai porti turistici, dai piccoli Comuni alle grandi città, la Settimana Verde AMI ha unito generazioni diverse attorno a un obiettivo semplice e potente: prendersi cura del Pianeta attraverso gesti concreti.

Claim Settimana Verde AMI 2026: Sorridi al Pianeta, sorridi al futuro

Il claim scelto per il 2026 – “Sorridi al Pianeta, Sorridi al Futuro. La Natura ci sorride, impariamo a rispondere” – si è trasformato in azione reale: nel sorriso dei bambini impegnati nei laboratori ambientali, nell’entusiasmo degli studenti durante i monitoraggi, nella passione dei volontari, nella disponibilità delle istituzioni locali e nella partecipazione di migliaia di cittadini.

«La Settimana Verde rappresenta sempre di più un grande movimento nazionale positivo, capace di trasformare la sensibilità ambientale in partecipazione concreta – dichiara il presidente di Ambiente Mare Italia, avv. Alessandro Botti-. In giorni in cui spesso prevalgono sfiducia e divisioni, migliaia di italiani hanno scelto invece di rimboccarsi le maniche, collaborare e sorridere al futuro. Questo è il messaggio più bello che consegniamo oggi al Paese, nella Giornata Mondiale della Terra».

«L’edizione 2026 ha rappresentato un ulteriore slancio per una iniziativa giunta alla sua quarta edizione – prosegue il presidente Botti-. La collaborazione fattiva di oltre 600 realtà associative e civiche locali, insieme al sostegno di importanti organizzazioni nazionali come l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, la Federazione Italiana Vela, la Lega Navale Italiana, la Guardia Costiera e la FIDAPA BPW Italy, conferma che la Settimana Verde è ormai sempre di più una vera festa nazionale dell’ambiente, sentita come un momento di riflessione e partecipazione di cui l’Italia avverte un profondo bisogno».

Il ricordo di Peppe Vessicchio

«Questa è stata inoltre la prima Settimana Verde senza il nostro amato Maestro Peppe Vessicchio – aggiunge il presidente di Ambiente Mare Italia-. Eppure, in ciascuna iniziativa realizzata in tutta Italia, abbiamo avvertito viva la sua presenza ideale. I principi di armonia, efficacia e delicatezza che ci ha sempre indicato continuano a ispirare il nostro cammino e resteranno parte essenziale dell’anima della Settimana Verde AMI».

Chiusura edizione 2026

La Settimana Verde AMI si conferma così una delle più diffuse esperienze italiane di cittadinanza ecologica partecipata, capace di unire tutela ambientale, educazione delle nuove generazioni, inclusione sociale e amore per i territori. Con la chiusura dell’edizione 2026 non termina il cammino di AMI: proseguiranno nei prossimi mesi attività nelle scuole, monitoraggi e interventi ambientali, campagne di sensibilizzazione e nuove iniziative territoriali. Perché proteggere l’ambiente non è un gesto di un giorno, ma una scelta quotidiana.