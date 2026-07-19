Milano, forte grandinata, annullato il concerto di Bad Bunny

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Concerto annullato e biglietti rimborsati, l’esperienza milanese di Bad Bunny interrotto da una violenta grandinata non sarà recuperato

Il concerto di Bad Bunny all’ippodromo Snai La Maura di Milano è stato interrotto a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L’artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese. La seconda data del suo ‘Debí tirar más fotos World Tour’ però è stata annullata.

Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai grossi chicchi di grandine. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti per evacuare le circa 80mila persone presenti. I feriti sono stati soccorsi dal 118 e l’area è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine.

Secondo quanto appreso, lo show è stato interrotto dopo circa mezz’ora. Dopo sei canzoni gli organizzatori hanno deciso di sospendere, comunicandolo ai circa 80mila presenti tramite gli altoparlanti. L’organizzazione ha reso noto che i biglietti saranno interamente rimborsati.

Tra i fan evacuati dall’Ippodromo La Maura c’era anche Elodie immortalata da alcuni dei presenti mentre entrava insieme alla fidanzata Franceska. Stavano entrando nella celebre Casita, la rappresentazione fedele di una casa portoricana, dove l’artista si esibisce nella seconda parte dello show.

CONCERTO DI BAD BUNNY ANNULLATO, SPETTATORI RIMBORSATI

“A causa delle condizioni meteorologiche avverse, tra cui temporali e grandine, il concerto di Bad Bunny in programma all’Ippodromo Snai La Maura di Milano è stato interrotto e l’area è stata evacuata in sicurezza – fa sapere Live Nation -. A seguito di un’attenta valutazione e dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l’evento, siamo spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato”.

“La sicurezza di tutti i presenti è sempre la nostra massima priorità – prosegue Live Nation -. Vi ringraziamo per la pazienza, la comprensione e la collaborazione dimostrate durante l’evacuazione e ci scusiamo sinceramente per il disagio causato. Tutti i possessori di biglietti riceveranno un rimborso completo (prezzo del biglietto + diritti di prevendita)”. Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.