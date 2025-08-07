Miss Italia 2025: finale a Porto San Giorgio, in diretta su RaiPlay e San Marino RTV

4 minuti per la lettura

Miss Italia 2025, la bellezza torna a splendere a Porto San Giorgio. La finale nazionale del più celebre concorso di bellezza italiano sarà in diretta il 15 settembre su RaiPlay e San Marino RTV.

C’è una data, una città, un palcoscenico, una promessa. E c’è quel sogno — antico come il tempo, moderno come lo sguardo di chi lo insegue — che ogni anno si rinnova. È il desiderio di essere viste, ascoltate, riconosciute. È il sogno di una corona che pesa di significati, di un passo incerto che diventa cammino. È il sogno di Miss Italia, che torna a vibrare, forte, sotto le luci di Porto San Giorgio. Il concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia si prepara alla sua notte più lunga e affascinante: la finalissima si terrà il 15 settembre nel cuore pulsante delle Marche, nello scenario imponente del Palazzo dello Sport – il PalaSavelli – trasformato per l’occasione in un teatro di sogni, ambizioni e poesia.

La scelta di Porto San Giorgio non è casuale: è un ritorno voluto, sentito, meritato. L’organizzazione impeccabile, l’entusiasmo del pubblico, il supporto delle istituzioni — tutto ha reso questa città una casa ideale per Miss Italia. Dopo il debutto dello scorso anno, la città costiera si conferma ancora una volta capitale dell’eleganza e dell’autenticità, grazie all’impegno instancabile del Comune e all’accoglienza del suo territorio.

«Porto San Giorgio c’è ancora!», dichiara con orgoglio il sindaco Valerio Vesprini. In queste parole c’è tutta la forza di una comunità che non ospita semplicemente l’evento: lo abbraccia. È un grido di appartenenza, un’eco di continuità. Perché quando una città intera si stringe intorno a un sogno collettivo dallo straordinario valore culturale e sociale, quel sogno diventa realtà.

L’Italia in 40 volti, un solo sogno

L’86ª edizione del concorso, ideato da Enzo Mirigliani e portato avanti con passione e visione da Patrizia Mirigliani, vedrà sfilare 40 finaliste scelte tra le oltre 200 prefinaliste provenienti da tutte le regioni d’Italia. Venti di loro rappresenteranno ufficialmente le aree geografiche del Paese, mentre le altre saranno scelte tra le eccellenze emergenti di oltre 450 eventi locali. Un vero mosaico umano, che racconta la bellezza, la determinazione, l’identità e il talento femminile in tutta la sua ricchezza.

Prima della finale, i riflettori si accenderanno anche a Numana (AN), dove – dal 2 al 5 settembre – si terranno le prefinali nazionali al «Centro Vacanze De Angelis», rinsaldando ulteriormente il legame tra Miss Italia e la terra marchigiana, che quest’anno più che mai si fa culla e trampolino di lancio del concorso.

Miss Italia 2025: la bellezza in diretta su RaiPlay e San Marino RTV

A suggellare l’importanza dell’evento, la diretta su San Marino RTV (canale 550 DTT e satellite) e su RaiPlay, una scelta editoriale che sottolinea la volontà di valorizzare un patrimonio della cultura popolare italiana, portando la magia del concorso nelle case e nei cuori di chi lo segue da sempre.

«Miss Italia è il primo grande talent del nostro Paese», ricorda Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV. «È da questo palco che tante donne hanno spiccato il volo verso il cinema, la televisione, la moda. Ed è nostro compito, oggi, accompagnare queste nuove voci con qualità e visione».

Più di un concorso, una celebrazione dell’Italia

Miss Italia non è solo un concorso: è una dichiarazione d’amore all’Italia e alle sue donne. Premia la grazia, certo, ma anche la forza, la personalità, il coraggio. È un riflesso fedele di un Paese che evolve, ma non dimentica le sue radici. «Ringrazio di cuore chi ha reso possibile questa edizione: il Comune di Porto San Giorgio, San Marino RTV, la Rai e tutti coloro che continuano a credere in Miss Italia», afferma Patrizia Mirigliani, anima indiscussa del concorso.

Porto San Giorgio: un palcoscenico di emozioni

C’è un mare che accarezza dolcemente la riva. Ci sono colline che abbracciano il cielo. C’è una città che racconta la bellezza in ogni gesto, in ogni volto. Porto San Giorgio non è solo lo sfondo della finale nazionale ma la sua musa silenziosa. Il 15 settembre l’Italia si guarderà allo specchio e in quel riflesso troverà le sue figlie più belle, più fiere, più vere. Una sola sarà incoronata Miss Italia 2025, ma tutte – tutte – saranno vincitrici di una notte che ha il sapore dell’incanto.

E allora che lo spettacolo abbia inizio. In un’Italia che ha bisogno di raccontarsi, il celebre concorso torna a essere l’immagine più sincera e luminosa delle sue figlie. E Porto San Giorgio, in questa edizione 2025, ne sarà il cuore pulsante. Perché non c’è bellezza senza verità. E non c’è verità più limpida di un sogno che diventa realtà. Sotto i riflettori di Porto San Giorgio, il cuore dell’Italia torna a battere. Forte. In nome della bellezza. In nome del futuro.