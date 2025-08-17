Miss Italia vieta profili su OnlyFans e simili: la patron Patrizia Mirigliani prende posizione

3 minuti per la lettura

Miss Italia vieta profili su OnlyFans e piattaforme simili. Il concorso prende posizione: la corona premia raffinatezza e sobrietà. La patron Patrizia Mirigliani annuncia la nuova direttiva.

Miss Italia, il concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia, continua a evolversi, mantenendo salde le sue radici nella tradizione. Quest’anno, la corona più ambita d’Italia ha un nuovo requisito: «Non detenere profili in siti web (come OnlyFans o simili) dove sia consentita o comunque praticata, liberamente o a pagamento, l’immissione e condivisione di contenuti cosiddetti ‘per adulti’ o comunque di carattere pornografico o scabroso». La decisione è stata annunciata da Patrizia Mirigliani, patron del concorso, durante un’intervista a Agorà Estate su Rai3.

Miss Italia non è solo una competizione di bellezza: è un marchio, un simbolo di eleganza, stile e tradizione. E quest’anno decide di fare un passo deciso verso un’immagine chiara e riconoscibile, distinguendosi nettamente nell’era dei social e delle piattaforme digitali.

Miss Italia: 86 anni di fascino e storia

Più di un milione di aspiranti miss, oltre 36mila selezioni in tutta la Penisola, finali seguite da milioni di telespettatori. Ogni anno il concorso racconta la bellezza italiana, tra talento, stile e personalità. Dal 1939 a oggi, Miss Italia ha acceso i riflettori su giovani donne, trasformando il loro talento e la loro bellezza in storie da ricordare. Lucia Bosè, Martina Colombari, Anna Valle, Cristina Chiabotto, Francesca Chillemi, Miriam Leone, Giusy Buscemi, Alice Sabatini e Carolina Stramare: tutte hanno mosso i primi passi su questo palcoscenico, e da qui hanno visto aprirsi le porte del mondo della moda e dello spettacolo, portando con sé l’aura e il fascino di Miss Italia.

Il concorso prende posizione: la corona premia raffinatezza e sobrietà

L’esclusione delle concorrenti con profili OnlyFans non è solo una regola: è una dichiarazione d’intenti. In un’epoca in cui la visibilità online è immediata e il concetto di celebrità cambia ogni giorno, Miss Italia afferma con chiarezza la propria identità. Raffinatezza e sobrietà diventano il confine che definisce chi può indossare la corona, ricordando a tutti che il concorso non premia solo la bellezza, ma anche il carisma. Qui la personalità diventa luce e i sogni prendono forma. Ogni corona racconta una storia, ogni vincitrice porta con sé l’eredità di ottant’anni di fascino e stile italiano. In un mondo che corre al ritmo di click e social, Miss Italia resta un faro di eleganza, dimostrando che la vera bellezza non si misura in like, ma nella capacità di emozionare, ispirare e lasciare un segno che dura nel tempo.

Miss Italia 2025: prefinali e finale

La finale nazionale del concorso di bellezza più celebre d’Italia andrà in onda in diretta il 15 settembre su RaiPlay e San Marino RTV. Prima della grande serata, i riflettori si accenderanno anche a Numana (AN), dove dal 2 al 5 settembre si svolgeranno le prefinali nazionali presso il Centro Vacanze De Angelis. Ora non ci resta che attendere e scoprire chi sarà la prossima a sollevare la corona, colei che saprà unire bellezza, eleganza e personalità, continuando a scrivere la storia di Miss Italia e portando avanti ottant’anni di fascino e stile.