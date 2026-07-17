Ceccherini, debito da gioco sanato grazie ad un “amico misterioso”

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Massimo Ceccherini avrebbe sanato un debito col fisco grazie all’intervento di un amico misterioso che avrebbe pagato 300mila euro

FIRENZE – Un debito milionario salvato da un amico misterioso: il Tribunale di Firenze ha giudicato risolto il buco finanziario dell’attore Massimo Ceccherini. Lo stesso tribunale ha dato il via libera a un “piano di rientro eccezionale”.

L’attore aveva accumulato un milione e 400mila euro in anni di gioco d’azzardo. Una vera e propria dipendenza che aveva portato Ceccherini sul lastrico, salvo l’intervento di un amico.

Secondo quanto riportato da Il Corriere fiorentino (LEGGI), l’uomo ha firmato un assegno da 300mila euro, che ha di fatto sanato l’enorme debito con fisco e creditori. L’identità resta misteriosa ma è stato “catalogato” dai giudici come “un caro amico dell’attore”. Secondo voci, ovviamente non confermate, il misterioso amico sarebbe Matteo Garrone.

Ceccherini si era appellato al “concordato minore con assuntore”, strumento che permette a professionisti in sovra-indebitamento di saldare grazie a una terza persona. Il resto del debito infatti sarà risanato con 500 euro mensili che l’attore verserà all’Agenzia delle Entrate per i prossimi quattro anni.