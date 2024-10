Qmusic 42-2024 - La classifica dei videoclip più visti della settimana

2 minuti per la lettura

I videoclip musicali dei 10 brani più ascoltati e visualizzati su YouTube in Italia durante la settimana n° 42, il punto su new entry e classifica

Anche in questa settimana numero 42 Sal Da Vinci con “Rossetto e caffè” si riconferma il re della Qmusic chart. Lo troviamo infatti, ancora una volta al primo posto. Dopo la seconda posizione raggiunta la scorsa settimana, “Per due come noi” di Olly, Angelina Mango e Jvli non accenna a scendere e rimane stabile alla #2. Continua invece la scalata di Achille Lauro, la sua “Amore disperato” guadagna una posizione in più anche questa settimana e sale ufficialmente sul podio, al terzo posto.

Scendono di un gradino Tananai e Annalisa che con “Storie brevi” passano dal terzo al quarto posto. Il merengue di Karol G invece non stanca. “Si antes te hubiera conocido” rimane stabile anche questa settimana in quinta posizione.

GUARDA LE CLASSIFICHE SETTIMANA PER SETTIMANA

Dopo qualche piccola defaillance delle scorse settimane, tornano alla carica Ultimo e Geolier che con “L’ultima poesia” guadagnano due posizioni e salgono dalla #8 alla #6. Scendono ancora e di una posizione Tony Effe e Gaia con “Sesso e Samba” che passano dal sesto al settimo posto. E’ l’unica new entry della settimana e debutta in classifica direttamente alla numero 8. Si tratta di Alfa con la sua nuovissima “Il filo rosso”.

Scivolone per Alessandra Amoroso e Big Mama che con “Mezzo rotto” perdono altre due posizioni rispetto alla scorsa settimana e scendono dal settimo al nono posto. A perderci di più però è Anna. Dopo aver monopolizzato le scorse classifiche stavolta occupa solo un gradino ed è l’ultimo. La troviamo a chiudere questa top ten, alla #10, con “Tt le girlz” feat. Niky Savage che perde una posizione.

LA CLASSIFICA DEI 10 VIDEOCLIP MUSICALI PIÚ VISTI SU YOUTUBE