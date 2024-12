Qmusic 48-2024 - La classifica dei videoclip più visti della settimana

2 minuti per la lettura

I videoclip musicali dei 10 brani più ascoltati e visualizzati su YouTube in Italia durante la settimana n° 48, il punto su new entry e classifica

E’ ancora Sal Da Vinci con “Rossetto e caffè” il re della Qmusic chart, che si riconferma al primo posto dopo 22 settimane di permanenza in classifica. E anche per le prossime 3 posizioni non cambia praticamente nulla. Rimangono stabili infatti Olly, Angelina Mango e Jvli che con “Per due come noi” non accennano a scendere dal secondo posto.

Stessa cosa per Alfa che con “Il filo rosso” rimane stabile al terzo posto. Così come Achille Lauro che con “Amore disperato” si riconferma in quarta posizione guadagnata la scorsa settimana. E chi è in vece ai vertici delle classifiche da ben sei settimane, non poteva fare il suo ingresso in top five anche qui. Si tratta di Cesare Cremonini che con “ora che non ho più te” guadagna una posizione e si stabilisce alla #5.

Per uno che sale però c’è anche qualcuno che scende. Si tratta di Lele Blade e Geolier che con “Heets” passano dalla quinta alla sesta posizione. Salgono di un gradino questa settimana Tananai e Annalisa con “Storie brevi” che passano dalla #8 alla #7. Stessa cosa per Ultimo e Geolier con “L’ultima poesia” che dalla #9 si stabiliscono in ottava posizione.

Scivolone invece per Karol G. che con “Si antes te hubiera conocido” perde due posizioni e scende dal settimo al nono posto. New entry questa settimana, l’unica e in coda alla classifica: parliamo di Baby Gang, Omega Higashi e Roberto Ferrante che con “Tu me quieres” entrano ufficialmente in top ten e chiudono la chart piazzandosi al decimo posto.

LA CLASSIFICA DEI 10 VIDEOCLIP MUSICALI PIÚ VISTI SU YOUTUBE