Sanremo story: la nascita e l’evoluzione del premio della Critica dedicato a Mimì

4 minuti per la lettura

Dalla nascita nel 1982 ad oggi, l’evoluzione del Premio della Critica del festival di Sanremo e l’intitolazione a Mimì: la prima ad averlo vinto e più volte

C’è un premio al Festival di Sanremo che negli anni ha acquisito molta importanza tanto da essere considerato, per gli artisti, al pari del Leone di Sanremo, riconoscimento della vittoria del Festival. Questo è il Premio della Critica, oggi Premio della Critica Mia Martini. Sebbene il Festival esista dal 1951, venne istituito 31 anni dopo e solo a 14 anni dalla nascita venne intitolato a Mimì. Ripercorriamo la storia del Premio e i suoi vincitori.

LA STORIA DEL PREMIO DELLA CRITICA DEL FESTIVAL DI SANREMO E L’INTITOLAZIONE A MIMÌ

Istituito nel 1982 da da tre giornalisti: Gio Alajmo, Cristina Berretta e Santo Strati, il Premio della Critica viene assegnato da una giuria di qualità composta dalla stampa specializzata e critici musicali. A riceverlo, il brano in gara al Festival di Sanremo che secondo i giornalisti potrebbe avere maggiore successo. Nasce come riconoscimento informale ma già l’anno successivo venne istituzionalizzato rientrando ufficialmente tra i premi collaterali del Festival.

Se nel 1982 nasce semplicemente come Premio della Critica, è nel 1996 che viene intitolato a Mia Martini, un anno dopo la sua scomparsa. Mimì infatti fu la prima ad aggiudicarsi il Premio con “E non finisce mica il cielo”, ma anche la cantante ad averlo vinto più volte fino a quel momento.

Nel 1984 inoltre, il riconoscimento venne esteso anche alla categoria Nuove proposte per poi ritornare un premio solo della categoria “big” dal 2022.

Negli anni sono stati diversi i premi fisici da assegnare ai vincitori scelti dalla stampa specializzata. Solo nel 2019 arrivò il riconoscimento ufficiale: il Leone d’oro (simbolo tipico del Festival di Sanremo) appoggiato ad una chiave di violino.

CHI HA VINTO PIU’ PREMI DELLA CRITICA

Mia Martini è stata la prima ad aggiudicarsi il Premio della Critica con “E non finisce mica il cielo”. Ma lo ha vinto poi per altre due volte: nel 1989 con “Almeno tu nell’universo” e nel 1990 con “La nevicata del ’56”.

A pari merito troviamo Patty Pravo che lo vinse per la prima volta nel 1984 con “Per una bambola” e replicò nel 1997 e nel 2016 rispettivamente con “…e dimmi che non vuoi morire” e “Cieli immensi”.

Tre volte Premio della Critica anche per Daniele Silvestri. La prima nel 1999 con “Aria”; la seconda nel 2002 con “Salirò” e in fine, nel 2019 con “Argentovivo”.

Immediatamente dopo con due riconoscimenti da parte della critica troviamo

Matia Bazar (1983, 1985);

Fiorella Mannoia (1987, 1988):

Cristiano De André (1993, 2014);

Elio e le Storie Tese (1996, 2013);

Samuele Bersani (2000, 2012);

Malika Ayane (2010, 2015);

PREMIO DELLA CRITICA E VITTORIA DEL FESTIVAL DI SANREMO

Non sempre il Premio della Critica coincide con la vittoria del Festival di Sanremo. Anzi, molto spesso il giudizio della stampa specializzata non incontra il favore popolare. Eppure esistono alcuni casi che hanno messo tutti d’accordo. Ecco quali sono:

1995 – Giorgia con “Come saprei”

2001 – Elisa con “Luce”

2007 – Simone Cristicchi con “Ti regalerò una rosa”

2011 – Roberto Vecchioni con “Chiamami ancora amore”

2020 – Diodato con “Fai rumore”

SANREMO STORY: DA MIMÌ A LOREDANA BERTÈ, TUTTI I VINCITORI DEL PREMIO DELLA CRITICA DAL 1982 AD OGGI

Sappiamo che la prima a vincere il Premio della Critica fu Mia Martini. Nell’ultima edizione del Festival di Sanremo (2024) ad aggiudicarselo invece, sua sorella, Loredana Bertè, con il brano “Pazza”. Non a caso la cantante ha voluto dedicare il riconoscimento proprio a Mimì. In attesa di scoprire il vincitore del 2025, vediamo chi in 32 anni si è aggiudicato il Premio della Critica.

1982: Mia Martini – E non finisce mica il cielo

1983: Matia Bazar – Vacanze romane

1984: Patty Pravo – Per una bambola

1985: Matia Bazar – Souvenir

1986: Enrico Ruggeri – Rien ne va plus

1987: Fiorella Mannoia – Quello che le donne non dicono

1988: Fiorella Mannoia – Le notti di maggio

1989: Mia Martini – Almeno tu nell’universo

1990: Mia Martini e Mijares – La nevicata del ’56

1991: Enzo Jannacci e Ute Lemper – La fotografia

1992: Nuova Compagnia di Canto Popolare – Pe’ dispietto

1993: Cristiano De André – Dietro la porta

1994: Giorgio Faletti – Signor tenente

1995: Giorgia – Come saprei

1996: Elio e le Storie Tese – La terra dei cachi

1997: Patty Pravo – …E dimmi che non vuoi morire

1998: Piccola Orchestra Avion Trave – Dormi e sogna

1999: Daniele Silvestri – Aria

2000: Samuele Bersani – Replay

2001: Elisa – Luce (tramonti a nord-ovest)

2002: Daniele Silvestri – Salirò

2003: Sergio Cammariere – Tutto quello che un uomo

2004: Mario Venuti – Crudele

2005: Nicola Arigliano – Colpevole

2006: Noa, Carlo Fava and Soling String Quartet – Un discorso in generale

2007: Simone Cristicchi – Ti regalerò una rosa

2008: Tricarico – Vita tranquilla

2009: Afterhours – Il paese è reale

2010: Malika Ayane – Ricomincio da qui

2011: Roberto Vecchioni – Chiamami ancora amore

2012: Samuele Bersani – Un pallone

2013: Elio e le Storie Tese – La canzone mononota

2014: Cristiano De André – Invisibili

2015: Malika Ayane – Adesso e qui (nostalgico presente)

2016: Patty Pravo – Cieli immensi

2017: Ermal Meta – Vietato morire

2018: Ron – Almeno pensami

2019: Daniele Silvestri – Argentovivo