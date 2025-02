Sanremo 2025, Settembre vince la sezione Nuove proposte e i Premi della Critica

1 minuto per la lettura

Settembre vince la 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove proposte. A lui il Premio della Critica assegnato dalla Sala stampa Ariston Roof e dalla Sala stampa Lucio Dalla. “Non sono abituato – dice una volta ricevuto il Leone d’argento – . Nella vita ho vinto perché ho una famiglia che mi ama e un tetto sulla testa ma non ho mai vinto nessun premio perché nessuno ha mai creduto in me. A volte neppure io ho creduto in me”. E scoppia in un pianto di gioia.

E’ stata una gara sofferta vista la mole di artisti che si sono presentate alle selezioni di Sanremo Giovani. Ma alla fine sono stati solo in 4 ad esibirsi e sfidarsi sul palco dell’Ariston.

La prima sfida dei giovani artisti, lo scorso mercoledì 12 febbraio, si è disputata tra Alex Wyse con il brano “Rockstar” contro Vale Lp e Lil Jolie con il brano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore. Wyse ha avuto la meglio nello scontro diretto ed è il primo finalista della categoria.

La seconda sfida, sempre di mercoledì, ha visto scontrarsi Maria Tomba con la canzone “Goodbye (voglio good vibes)” contro Settembre con “Vertebre”. E’ lui il secondo finalista della sezione Nuove proposte. Il risultato è stato decretato dal voto della sala stampa, tv e web (33%), giuria radio (33%) e televoto (34%).

Oggi, giovedì 13 settembre la sfida tra Settembre e Alex Wyse dove Settembre ha avuto la meglio.