Qmusic 9-2025 – La classifica dei videoclip più visti della settimana

I videoclip musicali dei 10 brani più ascoltati e visualizzati su YouTube in Italia durante la settimana n° 9 del 2025, il punto su new entry e classifica

Sanremo, Sanremo e solo Sanremo. Dopo la ventata della scorsa settimana, in questa classifica numero 9 del 2025 la maggior parte delle posizioni sono occupate da hit sanremesi. Solo i più duri resistono! E’ il caso di Alfa ad esempio, che dalla prima posizione sprofonda all’ultimo posto ma non abbandona la top ten.

In vetta alla Qmusic chart, questa settimana, troviamo il vincitore del Festival di Sanremo: Olly, con “Balorda nostalgia” che guadagna 4 posizioni. Al secondo posto si affaccia quello che sarà certamente il tormentone estivo (e non solo estivo): “Cuoricini” dei Coma Cose, la più alta nuova entrata della settimana. In terza posizione un’altra new entry: Giorgia con “La cura per me”.

La scorsa settimana ha fatto il suo ingresso in top ten al decimo posto, ora guadagna sempre più terreno e sale di ben 6 posizioni. Achille Lauro con “Incoscienti giovani”, settimo al Festival di Sanremo, è quarto nella classifica delle canzoni più ascoltate su YouTube. Tre posizioni in più anche per Fedez che con “Battito” sale al quinto posto”.

Anche Lucio Corsi – secondo al Festival di Sanremo e che rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2025 – entra in top ten e debutta in sesta posizione con “Volevo essere un duro”. Resiste Sal Da Vinci, perde quattro posizioni ma con la sua “Rossetto e caffè si adagia comodamente al settimo posto.

Non è stato in gara al Festival ma ha comunque accompagnato (e tormentato) tutte le serate della kermesse. E così, entra in top ten, alla #8, anche Gabri Ponte con “Tutta l’Italia”, ora in concorso per rappresentare San Marino all’Eurovision 2025. Anche “Per due come noi” di Olly non abbandona la top ten ma perde cinque posizioni e scivola al nono posto.

A chiudere la classifica Alfa che con “Il filo rosso” perde ben 9 posizioni e passa dalla #1 della scorsa settimana alla #10.

LA CLASSIFICA DEI 10 VIDEOCLIP MUSICALI PIÚ VISTI SU YOUTUBE