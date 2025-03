Qmusic 12-2025 – La classifica dei videoclip più visti della settimana

2 minuti per la lettura

I videoclip musicali dei 10 brani più ascoltati e visualizzati su YouTube in Italia durante la settimana n° 12 del 2025, il punto su new entry e classifica

E’ ancora Olly, con “Balorda nostalgia” a dominare la classifica dei videoclip in questa settimana numero 12. Il vincitore del Festival di Sanremo si conferma ancora una volta campione di visualizzazione e ascolti. Lo raggiunge Giorgia, vincitrice morale del festival, che guadagna una posizione e con “La cura per me” si piazza al secondo posto. Scendono invece di un gradino i Coma Cose con “Cuoricini” e si assestano sul terzo gradino del podio.

Il tormentone più assoluto di questo Sanremo 2025 – e che troveremo anche all’Eurovision 2025 a rappresentare San marino – continua a scalare la classifica. Gabry Ponte infatti, questa settimana guadagna due posizioni e sale alla #4. Scende invece Achille Lauro con “Incoscienti giovani” che passa dalla #4 alla #5.

Entrano ufficialmente in top ten i The Kolors, anche loro con la hit sanremese “Tu con chi fai l’amore” che si piazza al sesto posto e guadagna il titolo di più alta nuova entrata della settimana. Stabile in settima posizione Serena Brancale con “Anema e core”. Perde invece tre posizioni Lucio Corsi che con “Volevo essere un duro” scivola dalla #5 alla #8.

E’ il simbolo della resistenza di questa classifica: Sal Da Vinci con “Rossetto e caffè” sfida ancora i tormentoni sanremesi e non molla la top ten. Lo troviamo stabile in nona posizione. Altra nuova entrata in decima posizione: G-Dragon & Anderson .Paak, con “Too bad” debuttano in top ten e chiudono la classifica di questa settimana

LA CLASSIFICA DEI 10 VIDEOCLIP MUSICALI PIÚ VISTI SU YOUTUBE