Sanremo 2026, nuovo regolamento. Ecco cosa cambia

Non più 30 ma 26 i cantanti in gara, e 4 nuove proposte: queste tra le novità più salienti del nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2026

Formula che vince non si cambia. Probabilmente sarà stato questo il pensiero di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, nel formulare il nuovo regolamento (LEGGI IL REGOLAMENTO COMPLETO). Tant’è che i cambiamenti sono davvero minimi, a partire da quello forse più eclatante, il numero dei cantanti, che scendono da 30 a 26. Ma andiamoli a vedere nel dettaglio.

I CANTANTI IN GARA

Come di consueto e nonostante il panico dei mesi scorsi su un ipotetico Festival non più a Sanremo, la kermesse si svolgerà – con qualche settimana di ritardo rispetto al solito – dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston di Sanremo. I big in gara, ha annunciato Conti, non saranno più 30 bensì 26. Il motivo? “Così finisce prima e vado a dormire prima” ha ironizzato.

Saranno quattro invece i cantanti in gara nella sezione ‘Nuove proposte’: due verranno selezionati da Sanremo Giovani, altri due saranno artisti provenienti da Area Sanremo.

Tra fine novembre e i primi di dicembre, Carlo Conti potrebbe svelare i nomi dei big in gara con il consueto annuncio al Tg1. I titoli dei brani invece, verranno resi noti dagli stessi artisti durante la finale di Sanremo Giovani, il 14 dicembre, in diretta su Rai 1.

LE GIURIE E LA SERATA DELLE COVER

Anche quest’anno il venerdì sarà dedicato alla serata delle cover. Ogni cantante in gara tra i big potrà scegliere liberamente la cover da cantare e l’ospite con cui farlo. Come lo scorso anno, saranno consentiti anche duetti tra cantanti in gara. A votare il vincitore della serata delle cover saranno tutte le giurie e il punteggio non interferirà con la gara principale.

Le giurie che decreteranno il vincitore del Festival di Sanremo 2026 saranno anche quest’anno 3: la Sala stampa, tv e web; le Radio; il Televoto.