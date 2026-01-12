Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice del Festival

2 minuti per la lettura

Sarà Laura Pausini la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 che per tutte e 5 le serate affiancherà Carlo Conti. Le sue parole dopo l’annuncio

Sarà Laura Pausini, artista italiana tra le più apprezzate al mondo, ad affiancare Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo 2026 per tutte e cinque le serate. Ad annunciarlo, lo stesso direttore artistico durante l’edizione delle 20 di oggi 12 gennaio 2026.

“Ringrazio Laura per aver accettato subito con entusiasmo il mio invito” dichiara Carlo Conti. “È un grande onore ed una gioia condividere la conduzione del festival con un’artista ed una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura. Con noi poi si alterneranno ogni sera vari co-conduttori e co-conduttrici con i quali animeremo il palco dell’Ariston”.

Il toto nomi dunque non è ancora finito, e come ogni anno si avvicendano rumors e pettegolezzi ma la certezza la avremo solo nei prossimi annunci – ormai attesissimi – di Conti.

Intanto Laura Pausini scrive sui suoi social: “Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò! Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata”.

Prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Awards e ad entrare nella Billboard Hot 100, vanta anche 4 Latin Grammy, un Golden Globe e una candidatura agli Oscar e agli Emmy Awards. Con più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streamings, si appresta ora a rivestire i panni da conduttrice. Già nel 2022 infatti si era distinta nella co-conduzione dell’Eurovision Song Contest, a Torino, con Mika e Alessandro Cattelan. Adesso torna su quel palco che l’ha vista nascere artisticamente.

“La Laura del 1993 che cantava per la prima volta al Teatro Ariston non avrebbe mai immaginato che nel 2026 avrebbe scritto queste parole, né che avrebbe fatto questo annuncio”, continua Pausini. “Ho passato tutti gli anni della mia vita vedendo il Festival e mai avrei pensato di trovarmi ora in questo ruolo. Grazie Sanremo e soprattutto grazie Carlo! La stima che provo per te da sempre è diventata anche fiducia e sei riuscito a sbloccare la mia paura nell’immaginarmi conduttrice. Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con te al mio fianco”.

E svela: “Mi sono tanto preparata per il prossimo febbraio perché riconosco l’importanza ed il prestigio di ciò che vivrò insieme a tutti gli italiani. Farò davvero tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me. Oggi i miei occhi sono quelli di una piccola bambina nel corpo grande di una donna consapevole. Chi mi conosce da vicino sa che io sogno più di quanto dormo! E sognare oggi mi ha portata qui… Non è stato facile restare in silenzio fino ad ora. Adesso che lo sa anche la mia famiglia, si parte davvero!”.