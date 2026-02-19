Sanremo Story, quando Nilla Pizzi arrivò prima, seconda e terza classificata al Festival

INDICE DEI CONTENUTI
C’è stata un’edizione del Festival di Sanremo in cui una cantante arrivò prima seconda e terza classificata: Nilla Pizzi. Ecco perché
Oggi al Festival di Sanremo è già un traguardo arrivare in finale. Ma c’è stata un’epoca in cui una cantante decise di fare tutto da sola. E lo fece davvero.
Signore e signori: Nilla Pizzi.
L’unica artista nella storia del Festival capace di classificarsi prima, seconda e terza nella stessa edizione.
L’inizio della leggenda: Sanremo 1951
Siamo nel 1951. Nasce il Festival della Canzone Italiana.
Niente Ariston, niente scenografie imponenti, niente dirette televisive: la gara si svolge nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo. Il pubblico ascolta soprattutto alla radio, perché la televisione italiana non è ancora entrata nelle case.
Le canzoni in gara sono poche, gli interpreti pochissimi. Il regolamento consente a ogni cantante di eseguire più brani. In quell’atmosfera ancora sperimentale sale sul palco una voce limpida, impostata, intensa: Nilla Pizzi.
Con “Grazie dei fior” vince la prima edizione della storia. Letteralmente: entra e conquista il Festival. È il primo nome inciso nell’albo d’oro di Sanremo.
Il dominio assoluto: 1952
Se il 1951 segna l’inizio, il 1952 è consacrazione totale.
Nilla Pizzi torna in gara e firma un’impresa che oggi sembra fantascienza: occupa tutto il podio.
- Terzo posto con “Una donna prega”
- Secondo posto con “Papaveri e papere”
- Primo posto con “Vola colomba”
Un dominio completo. Nessuno, prima o dopo di lei, è riuscito a ripetere un risultato simile.
Il contesto lo rende possibile: Sanremo nasce come Festival della canzone, più che degli interpreti. Le protagoniste sono le composizioni; i cantanti possono eseguire più brani. E Nilla Pizzi, con una voce tecnicamente impeccabile e un’interpretazione elegante, si rivela l’interprete perfetta per quella stagione musicale.
“Vola colomba”, in particolare, diventa un simbolo dell’Italia del tempo: una canzone che parla di nostalgia e di Trieste, in anni delicati per la definizione dei confini nazionali. Non è solo musica: è sentimento collettivo.
Chi era davvero Nilla Pizzi
Nata a Sant’Agata Bolognese nel 1919, Nilla Pizzi – all’anagrafe Orsola Pizzi – attraversa da protagonista gli anni d’oro della canzone melodica italiana. La sua voce, potente ma controllata, incarna il gusto dell’Italia del dopoguerra: romanticismo, compostezza, tecnica impeccabile.
Prima di Sanremo aveva già lavorato in radio, mezzo fondamentale dell’epoca. Dopo il doppio trionfo, la sua carriera esplode definitivamente: tournée, incisioni, teatro, televisione quando finalmente arriverà nelle case degli italiani.
Nel 1958 tornerà ancora a Sanremo.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA