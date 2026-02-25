Sanremo 2026, gli ascolti della prima serata

2 minuti per la lettura

Meno dello scorso anno ma comunque lo spettacolo più visto in tv: gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2026

Sanremo si conferma ancora una volta lo spettacolo più visto d’Italia. E anche la 76ª edizione del Festival della Canzone italiana parte con numeri elevati sebbene minori rispetto all’anno precedente.

Secondo i dati della Total Audience rilasciati da Auditel, la prima serata ha incollato davanti allo schermo 9 milioni e 600 mila telespettatori, pari al 58 per cento di share. Un risultato che fotografa una platea ampia e trasversale, capace di riunire davanti alla tv generazioni diverse e di dominare la scena mediatica. Rispetto allo scorso anno calano gli ascolti ma il dato dimostra come davanti alla tv, ci fossero anche 2milioni di spettatori totali in meno.

NEL DETTAGLIO

Entrando nel dettaglio, la prima parte della serata – in onda dalle 21.42 alle 23.34 – ha registrato 13 milioni e 158 mila spettatori con uno share del 57,7 per cento. La seconda parte, dalle 23.38 all’1.32, ha mantenuto alta l’attenzione con 6 milioni e 45 mila telespettatori e uno share del 58,7 per cento. Un dato significativo: il Festival non perde pubblico nella fascia più tarda, ma anzi consolida la propria presa anche oltre la mezzanotte.

Il picco di ascolto è stato raggiunto alle 21.59 con 15 milioni e 782 mila spettatori, mentre il picco di share è arrivato all’1.17 con il 64,5 per cento. Segno che, nel momento clou della notte sanremese, quasi due italiani su tre davanti alla televisione stavano seguendo il Festival.

GLI ASCOLTI DEGLI APPUNTAMENTI COLLATERALI

Ottimi risultati anche per gli appuntamenti collaterali. “Sanremo Start”, in onda dalle 20.41 alle 21.37, ha totalizzato 13 milioni e 109 mila telespettatori con il 51,1 per cento di share, confermando l’attesa crescente già nel pre-serata. Il “Prima Festival”, dalle 20.30 alle 20.39, ha registrato 8 milioni e 53 mila spettatori con uno share del 36,3 per cento.

Chiude in bellezza il primo “Dopofestival”, trasmesso dall’1.32 all’1.59, che ha raccolto 2 milioni e 154 mila telespettatori con il 52,8 per cento di share. Un dato che dimostra come la narrazione del Festival non si esaurisca con l’ultima esibizione, ma continui a vivere nel commento, nell’analisi e nel racconto a caldo.