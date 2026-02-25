Sanremo 2026, le prime 5 posizioni dopo il voto della Sala stampa

1 minuto per la lettura

Ascoltati tutti e trenta i brani in gara al Festival di Sanremo 2026: ecco le prime 5 posizioni (random) dopo il voto della stampa

Si conclude la prima serata del Festival. A giudicare i trenta cantanti in gara a Sanremo 2026, la giuria della Sala Stampa che questa sera (25 febbraio 2026) ha espresso il proprio voto. Carlo Conti ha svelato le prime cinque posizioni della classifica, in ordine casuale. Ecco chi sono gli artisti in testa:

Arisa – Magica Favola

Fulminacci – Stupida sfortuna

Serena Brancale – Qui con me

Ditonellapiaga – Che fastidio

Fedez e Masini – Male necessario

Domani canteranno solo quindici ei cantanti totali. A votare, sarà la giuria delle radio e il televoto.