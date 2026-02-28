Sanremo 2026, gli ascolti della quarta serata

2 minuti per la lettura

Ottimi ascolti anche per la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 nonostante il calo di questa edizione. Conti riceve il premio Assomusica

La quarta serata del 76° Festival della Canzone italiana si conferma un trionfo di ascolti nonostante il calo di questa edizione. Secondo la Total Audience rilasciata da Auditel, sono stati 10 milioni 789 mila i telespettatori che hanno seguito la diretta, pari al 65,6 per cento di share per la serata delle cover e dei duetti.

In apertura di conferenza stampa Assomusica ha consegnato il premio a Carlo Conti “perché tu hai i dati di ascolto ma noi abbiamo quelli delle vendite”. Una testimonianza di come, gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2026, stiano registrando sold out nelle vendite delle tournée.

I DATI NEL DETTAGLIO

Nel dettaglio, la prima parte della serata – in onda dalle 21.43 alle 23.37 – ha raccolto 14 milioni 39 mila spettatori con il 64,4 per cento di share. Numeri altissimi, che testimoniano una partenza fortissima e una platea ampia e trasversale. La seconda parte, dalle 23.42 all’1.41, ha mantenuto un andamento altrettanto solido: 7 milioni 519 mila spettatori e uno share addirittura in crescita al 67,9 per cento.

Il picco di ascolto è stato registrato alle 22.08, quando davanti allo schermo c’erano 15 milioni 800 mila spettatori. Il picco di share, invece, è arrivato all’1.24 con il 73,3 per cento, segnale di una concorrenza praticamente azzerata nelle fasce più tarde e di un pubblico rimasto fedele fino agli ultimi momenti della diretta.

GLI APPUNTAMENTI COLLATERALI

Ottimi anche i risultati del preserale e degli appuntamenti collaterali. “Sanremo Start”, in onda dalle 20.42 alle 21.38, ha totalizzato 12 milioni 506 mila spettatori con il 51,9 per cento di share, fungendo da trampolino ideale verso la serata principale. “PrimaFestival”, trasmesso dalle 20.33 alle 20.41, ha coinvolto 7 milioni 836 mila spettatori con il 36,8 per cento di share, confermandosi un appuntamento ormai consolidato nel rituale quotidiano del Festival.

A chiudere la lunga maratona televisiva, l’ultimo appuntamento con il “DopoFestival”, dall’1.41 all’1.59, è stato seguito da 2 milioni 654 mila persone, con uno share del 58,7 per cento. Numeri significativi anche in seconda serata inoltrata, che certificano la forza del brand Sanremo e la curiosità del pubblico di approfondire, commentare e rivivere i momenti salienti della kermesse.

La quarta serata si inserisce così in un’edizione che continua a macinare record e a imporsi come fenomeno culturale oltre che televisivo. Non solo gara e spettacolo, ma un vero e proprio rito collettivo capace di unire generazioni davanti allo schermo, trasformando ogni appuntamento in un evento nazionale.





Poi il saluto del sindaco di Sanremo.

Al tavolo con Carlo Conti, Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica, che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston in questa serata finale.