Sanremo 2026, la classifica provvisoria prima del voto finale

Annunciata da Carlo Conti la classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2026: ecco tutte e 30 le posizioni
Carlo Conti ha annunciato la classifica parziale del Festival di Sanremo 2026, svelando le posizioni dalla 30 alla sesta. Nayt chiude al sesto posto, fuori dalla Top 5 finale. Ultima posizione per Eddie Brock. A votare sono state tutte e tre le giurie: Sala stampa, Televoto e Radio.
- Fedez e Masini
- Arisa
- Ditonellapiaga
- Sal Da Vinci
- Sayf
- Nayt
- Fulminacci
- Ermal Meta
- Serena Brancale
- Tommaso Paradiso
- Lda e Aka 7even
- Luché
- Bambole di Pezza
- Levante
- J-Ax
- Tredicipietro
- Samurai Jay
- Raf
- Malika Ayane
- Nigiotti
- Maria Antonietta e Colombre
- Michele Bravi
- Framcesco Renga – Il meglio di me
- Patty Pravo – Opera
- Chiello
- Elettra Lamborghini
- Dargen D’Amico
- Leo Gassmann
- Mara Sattei
- Eddie Brock
