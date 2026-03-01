X
Sanremo 2026, la classifica provvisoria prima del voto finale

1 Marzo 2026

Festival di Sanremo 2026
Annunciata da Carlo Conti la classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2026: ecco tutte e 30 le posizioni

Carlo Conti ha annunciato la classifica parziale del Festival di Sanremo 2026, svelando le posizioni dalla 30 alla sesta. Nayt chiude al sesto posto, fuori dalla Top 5 finale. Ultima posizione per Eddie Brock. A votare sono state tutte e tre le giurie: Sala stampa, Televoto e Radio.

  1. Fedez e Masini
  2. Arisa
  3. Ditonellapiaga
  4. Sal Da Vinci
  5. Sayf
  • Nayt
  • Fulminacci
  • Ermal Meta
  • Serena Brancale
  • Tommaso Paradiso
  • Lda e Aka 7even
  • Luché
  • Bambole di Pezza
  • Levante
  • J-Ax
  • Tredicipietro
  • Samurai Jay
  • Raf
  • Malika Ayane
  • Nigiotti
  • Maria Antonietta e Colombre
  • Michele Bravi
  • Framcesco Renga – Il meglio di me
  • Patty Pravo – Opera
  • Chiello
  • Elettra Lamborghini
  • Dargen D’Amico
  • Leo Gassmann
  • Mara Sattei
  • Eddie Brock

SFOGLIA