Sanremo 2026, la classifica provvisoria prima del voto finale

1 minuto per la lettura

Annunciata da Carlo Conti la classifica provvisoria del Festival di Sanremo 2026: ecco tutte e 30 le posizioni

Carlo Conti ha annunciato la classifica parziale del Festival di Sanremo 2026, svelando le posizioni dalla 30 alla sesta. Nayt chiude al sesto posto, fuori dalla Top 5 finale. Ultima posizione per Eddie Brock. A votare sono state tutte e tre le giurie: Sala stampa, Televoto e Radio.

Fedez e Masini Arisa Ditonellapiaga Sal Da Vinci Sayf

Nayt

Fulminacci

Ermal Meta

Serena Brancale

Tommaso Paradiso

Lda e Aka 7even

Luché

Bambole di Pezza

Levante

J-Ax

Tredicipietro