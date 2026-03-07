Sanremo 2026, radio e tv ne hanno parlato ogni tre minuti

2 minuti per la lettura

Secondo la statistica elaborata da Mediamonitor.it, nella settimana della manifestazione radio e tv nazionali hanno citato Sanremo 2026 in media una volta ogni 3 minuti

Da martedì 24 febbraio alle 23.59 di domenica 1° marzo la voce “Festival di Sanremo” ha ottenuto 2.555 citazioni sulle radio e tv italiane: circa una ogni tre minuti. Il nome di Carlo Conti è invece ricorso 1.293 volte. I dati emergono dal monitoraggio effettuato da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.

Analizzando i singoli canali televisivi, ad esclusione di quelli Rai, scopriamo che la sola SkyTG24 si è occupata del Festival più di tutte le reti Mediaset messe insieme, citando la manifestazione 94 volte contro le 66 complessive di Canale 5, Rete 4, Italia 1 e TGCom24; in particolare quest’ultima, per la quale Mediamonitor.it registra 21 menzioni del Festival, viene battuta sia da Italia 1 che da La7, entrambe con 32 citazioni.

SANREMO 2026, GLI ARTISTI PIÙ CITATI DA RADIO E TV

Mediamonitor.it ha rilevato inoltre quali sono stati i cantanti del festival che nello stesso periodo hanno avuto più visibilità sulle radio e tv nazionali e locali. Dall’indagine emergono alcune sorprese rispetto alla classifica decretata all’Ariston: a fare man bassa di citazioni, infatti, è Ditonellapiaga (861), trionfatrice insieme a Tony Pitony nella serata dedicata alle cover, mentre il vincitore della kermesse, Sal Da Vinci, deve accontentarsi della seconda posizione (785).

Terzo posto per Arisa (675), che precede Serena Brancale (613), data tra i favoriti della vigilia e finita invece in nona posizione. Con 593 citazioni, Fedez e Marco Masini confermano il quinto posto della classifica ufficiale; non riesce a fare altrettanto Sayf, il rapper arrivato sul podio alle spalle di Da Vinci che qui invece scivola in sesta posizione (579). Fulminacci, vincitore del Premio della critica “Mia Martini”, è settimo con 565 menzioni, seguito da Tommaso Paradiso (424) ed Ermal Meta (378). La “top ten” sanremese di Mediamonitor.it si chiude con Elettra Lamborghini (354), che tra i “festini bilaterali” e i siparietti improvvisati per accumulare punti al Fantasanremo è stata indubbiamente una dei protagonisti di questo Festival.