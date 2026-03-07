5 minuti per la lettura

La quarta stagione di Bridgerton giunge al termine, indirizzando lo spettatore verso l’inclusione di nuove culture nell’universo narrativo.

La quarta stagione di Bridgerton segna un passo importante verso un racconto sempre più aperto e inclusivo. Emblematico è il personaggio di Sophie Baek. Non si tratta solo di una protagonista femminile o di una nuova storia d’amore, ma di un simbolo di adattamento culturale significativo: il cognome, infatti, è stato modificato rispetto al romanzo originale proprio per valorizzare le origini coreane dell’attrice e introdurre con naturalezza nuove culture in un universo narrativo tradizionalmente legato all’alta società inglese. È un’inclusione che non viene dichiarata, ma semplicemente vissuta, e proprio per questo motivo risulta efficace.

L’episodio di apertura colpisce fin da subito grazie al grande ballo in maschera, elemento narrativo capace di creare fascino e mistero. La scena funziona come perfetto biglietto da visita della stagione: un’atmosfera sospesa, elegante e intrigante, in cui i costumi giocano un ruolo fondamentale e diventano una vera e propria estensione del carattere dei personaggi. La scena è costruita con un’attenzione quasi maniacale al dettaglio. I costumi non sono solo semplici ornamenti scenografici ma diventano strumenti narrativi. Ogni abito è stato studiato per riflettere il carattere di chi lo indossa, delineando personalità e stati d’animo in modo sottile ma dettagliato.

Bridgerton, la quarta stagione tra indipendenza e anticonformismo

L’esempio più evidente è Eloise, vestita da Giovanna d’Arco, che si conferma come al solito nella sua posizione di indipendenza e anticonformismo. La Regina Charlotte, invece, appare come una regina di cuori, richiamo diretto alle carte da gioco: una sovrana che governa non solo con l’autorità, ma con il controllo delle dinamiche emotive e sociali dell’intera stagione. Sophie richiama apertamente l’immaginario di Cenerentola: l’abito luminoso e l’identità celata non sono solo un omaggio estetico ma una vera e propria dichiarazione narrativa. La sua storyline coincide in più punti con quella della fiaba rendendo il ballo non solo un momento romantico, ma l’inizio di una trasformazione. Allo stesso modo i Mondrich, vestiti da Marco Antonio e Cleopatra, incarnano simbolicamente la loro ascesa sociale: una coppia che, come i celebri amanti storici, ambisce ad un posto riconosciuto nell’aristocrazia.

Violet Bridgerton sceglie i panni di Tatiana, la regina delle fate di Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare: una figura materna e centrale nell’equilibrio del suo mondo. Chi meglio di Violet avrebbe potuto scegliere un ruolo di guida silenziosa e materna? Infine, Francesca e suo marito scelgono i costumi del cigno bianco e del cigno nero, un’immagine di perfetta complementarità che, col senno di poi, assume un valore quasi profetico. La purezza del bianco e l’ombra del nero sembrano anticipare il loro destino, trasformando il ballo in un presagio nascosto.

Un’introspezione che affronta il lutto

Trovo, infatti, necessario mettere in luce il modo alternativo con il quale viene affrontata la morte di John Kilmartin (marito di Francesca). La serie sceglie di raccontarlo non attraverso l’agonia, ma attraverso il ricordo della vita condivisa. Proprio Francesca si ritrova di fronte ad un’introspezione che la porta ad affrontare il lutto e a riflettersi nel destino di cui è stata precedentemente vittima anche la madre. In questo quadro si inserisce proprio anche il percorso di Violet Bridgerton, figura che sembrava inizialmente pronta ad una nuova relazione dopo la morte del marito ma che sceglie piuttosto di fermarsi. La sua decisione di non forzare un nuovo amore, dopo aver per stagioni custodito il ricordo del marito restituisce coerenza al personaggio. È una scelta potente: Violet non cerca di colmare un’assenza ma sente la necessità di riscoprire sé stessa.

Il focus della quarta stagione sui personaggi

La forza della stagione sta nella costruzione paziente e continua dei suoi personaggi. La suspense intorno a Sophie non si esaurisce nel mistero iniziale, ma cresce episodio dopo episodio, lasciando emergere fragilità e determinazione. Questa attenzione al singolo percorso riguarda anche personaggi secondari e mondi finora rimasti sullo sfondo. Per la prima volta nella serie ci si sofferma con maggiore decisione sulla classe operaia e sui domestici, ampliando l’orizzonte sociale della serie e rendendolo più stratificato. Gli esempi più eclatanti, escludendo Sophie, sono Varley, Alfie, John e Hazel.

Non meno significativo è il modo in cui viene chiuso uno dei rapporti più longevi e simbolici della serie: quello tra la regina Charlotte e Lady Danbury, già approfondito nello spin-off Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Il loro legame, fatto di complicità e tensioni, trova una conclusione che suggella un’amicizia lunga e profonda.

Il finale compie un gesto narrativo quasi poetico: la stagione si chiude nello stesso punto in cui tutto è iniziato. Là dove Benedict e Sophie avevano iniziato a ballare. La storia ritorna sui suoi passi e la relazione tra i due si colloca sicuramente tra le migliori coppie viste finora. Per ora, Bridgerton non delude affatto e conferma la sua capacità di rinnovarsi stagione dopo stagione. È un cerchio che si chiude lasciando, però, spazio al dubbio. Chi sarà la protagonista della prossima stagione? Il dubbio viene accentuato dalla scena post-credit ma l’attenzione sembra puntare su Eloise. Al mistero si aggiunge il caso di Penelope, la quale decide di abbandonare la scrittura ma qualcuno ne approfitta appropriandosi delle vesti di Lady Whistledown. La chiusura della stagione, quindi, è un invito al futuro che lascia lo spettatore in grande attesa.