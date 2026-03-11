Senhit vince il San Marino Song Contest e vola verso l’Eurovision

3 minuti per la lettura

Con il brano “Superstar”, dopo la vittoria del San Marino Song Contest, Senhit rappresenterà la Repubblica del Titano all’Eurovision in coppia con Boy George

Sarà Senhit, in coppia con l’icona pop internazionale Boy George, a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 in programma a Vienna. L’artista ha trionfato nella finale del San Marino Song Contest con il brano “Superstar”, al termine della serata che si è svolta al Teatro Nuovo di Dogana e trasmessa in diretta su San Marino RTV e su RaiPlay.

La finale, condotta da Simona Ventura con la direzione artistica di Massimo Bonelli, ha visto sfidarsi 21 artisti provenienti da diverse realtà musicali. Tra i finalisti figuravano anche nomi noti della scena italiana come Dolcenera, Paolo Belli, Rosa Chemical e L’Orchestraccia, in una competizione che ha confermato ancora una volta il carattere internazionale della manifestazione sammarinese.

SENHIT E LA SUA “SUPERSTAR” CON BOY GEORGE

A conquistare la vittoria è stata però Senhit, che ha portato sul palco “Superstar”, un brano pop realizzato insieme alla leggenda della musica internazionale Boy George, frontman storico dei Culture Club. Il pezzo mescola sonorità dance e atmosfera da clubbing a un messaggio di libertà personale e autodeterminazione. Alla vigilia della finale la cantante aveva spiegato il senso della canzone sottolineando come non fosse soltanto un brano pop, ma “una direzione”, un invito a mostrarsi per ciò che si è davvero, con tutte le proprie sfumature.

A decretare la vittori, la giuria presieduta da Federica Gentile e composta da Roberto Sergio, direttore di San Marino RTV e direttore generale Rai, Mario Andrea Ettorre per Siae, oltre a Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia.

GLI ALTRI RICONOSCIMENTI

Nel corso della serata sono stati assegnati anche altri riconoscimenti. Il Premio della Critica è andato al duo Pellegrina Pibigas con il brano “Il giorno che”, scelto dalla giuria dei giornalisti presieduta da Renato Tortarolo e composta da Laura Rio, Federico Vacalebre, Loredana Errico e Francesca Pierleoni. A Dolcenera, invece, assegnati il Premio Siae per il miglior testo e il premio speciale della Giuria di Qualità con il brano “My love”, riconoscimenti attribuiti dalla giuria composta da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie.

La finale si è trasformata in un vero e proprio show televisivo, aperto da un messaggio di pace del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e arricchito dalla presenza di numerosi ospiti. Tra i momenti più applauditi l’esibizione di Al Bano, che ha portato sul palco tre dei suoi brani più celebri: “Va pensiero”, “Nel sole” e “Libertà”. Spazio anche a Cristiano Malgioglio, premiato con un riconoscimento alla carriera.

Non sono mancati momenti di spettacolo e contaminazione musicale, come la performance di Elettra Lamborghini con il suo brano sanremese “Voilà” e quella dell’artista estone Tommy Cash. Particolarmente emozionante inoltre, l’omaggio dedicato a Pippo Baudo, celebrato sul palco attraverso la presenza del figlio Alessandro.

Per Senhit si tratta di un ritorno sul palco dell’Eurovision Song Contest. L’artista, infatti, rappresenterà per la terza volta la Repubblica di San Marino nella celebre competizione europea, pronta a portare a Vienna un progetto pop internazionale che punta a conquistare pubblico e giurie.