Sanremo 2027, nuovo regolamento: il vincitore dei Giovani direttamente tra i Big

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Nuovo regolamento per il Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino rispolvera una vecchia formula: il vincitore di Sanremo Giovani gareggerà nei big

Era già accaduto con il Festival sotto la guida di Baglioni e di Amadeus, adesso anche Stefano De Martino sceglie questa linea: Sanremo 2027 non ci sarà una sezione Nuove Proposte. Il vincitore di Sanremo Giovani gareggerà direttamente con i Big nel festival di febbraio. La notizia circolava da un po’ e ieri (16 luglio 2026) è stata pubblicata anche da Dagospia.

Quella del Festival di Sanremo 2027 sarà una formula totalmente rinnovata: i cantanti in gara si esibiranno tutti nelle cinque serate della kermesse (e questo potrebbe portare ad un cast ridotto rispetto a quello degli scorsi anni). La novità più eclatante sarà la serata “Performance”, distaccata dalla gara vera e propria, che decreterà oil rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2027. In questo contesto appare chiara e inevitabile la scelta di De Martino di eliminare la categoria “Nuove proposte” e rendere unica la gara. Un meccanismo vincente che negli anni ha portato al successo artisti come Tananai, Mahmood e Clara.

Da quanto si apprende dall’Adnkronos, i finalisti di Sanremo Giovani che si sfideranno il 18 dicembre in prima serata su Rai1, saranno 6, di cui 3 provenienti dal concorso Area Sanremo e tre dalla selezione della commissione musicale del festival guidata da De Martino. Non è ancora noto quale sarà il format con cui si arriverà ai finalisti ma sarà molto verosimilmente ospitato nella fascia dell’access prime. La stessa fascia che vede già protagonista De Martino da due anni con Affari Tuoi. In Rai, bocche cucite sulla formula scelta che potrebbe essere uno spazio ex novo oppure uno spin off di ‘Affari Tuoi’.