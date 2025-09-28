L’Italvolley si conferma campione del mondo, Bulgaria battuta 3-1 in finale

3 minuti per la lettura

L’Italvolley maschile è Campione del Mondo per la quinta volta, battendo la Bulgaria 3-1. De Giorgi fa il bis da coach. Mattarella invita gli azzurri al Quirinale.

MANILA (FILIPPINE) – L’Italvolley maschile si conferma campione del mondo: a Pasay City (Filippine) gli Azzurri di De Giorgi hanno sconfitto 3-1 in finale la Bulgaria di Blengini, con i parziali di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Gara praticamente dominata, quinto titolo iridato per la nazionale azzurra, con De Giorgi vincitore prima in campo (3 titoli), poi da allenatore (2 titoli). L’Italia ha cominciato forte il primo set, ma la Bulgaria ha risposto immediatamente: gli azzurri hanno faticato a trovare le misure, ma nella parte centrale del parziale è arrivata l’accelerata decisiva grazie al turno di battuta tenuto da Mattia Bottolo, la squadra di De Giorgi è riuscita ad andare sul +3. A chiudere il primo set è stato lo stesso Bottolo con un attacco che ha regalato il 25-21 agli azzurri. Nel secondo set l’Italia ha cambiato nuovamente marcia, i muri punto hanno permesso a Giannelli e compagni di andare sul +5. I bulgari hanno accorciato lo svantaggio fino ad arrivare all’11 pari, decisiva l’incisività in attacco. L’Italia ha poi ricominciato a giocare a ritmi elevati, cinque ace consecutivi di Romanò hanno aperto la strada alla vittoria del secondo parziale (25-17).

La squadra di Blengini, ex commissario tecnico azzurro, ha provato a reagire nel terzo set, l’equilibrio punto a punto è proseguito fino al +6 bulgaro. Gli azzurri hanno provato ad abbozzare una controreazione, ma la Bulgaria è riuscita ad accorciare le distanze vincendo il set 25-17. La squadra di De Giorgi ha cancellato il blackout partendo nel quarto set con un +6 che ha frenato la rimonta avversaria. Bottolo ha alzato nuovamente il ritmo, Antov ha creato qualche problema in ricezione, ma il vantaggio ha permesso una gestione differente rispetto al precedente parziale. L’Italia è arrivata fino al +14, a regalare il titolo iridato è stato il primo tempo di Simone Anzani che ha chiuso il set sul 10-25.

MATTARELLA INVITA GLI AZZURRI AL QUIRINALE

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle ore 16. I ragazzi di De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia lo scorso 7 settembre. “Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi”. Il Quirinale si è messo in contatto col Presidente del CONI Luciano Buonfiglio per far pervenire alla federazione, alla squadra e allo staff i rallegramenti del Capo dello Stato.

LE REAZIONI AL SUCCESSO dell’Italvolley campione del Mondo

“Che vittoria leggendaria! È un orgoglio celebrare anche l’oro iridato della Nazionale maschile di Pallavolo, subito dopo quello conquistato dalla rappresentativa femminile del Ct Velasco. Il suggello di un momento unico e magico: per la prima volta due squadre tricolori di una disciplina salgono sul tetto del mondo nello stesso anno. Complimenti ai nostri atleti, allo staff tecnico guidato da Ferdinando Giorgi e a tutta la Federazione, emblema dell’eccellenza sportiva italiana nel firmamento internazionale. Un grande abbraccio a Giuseppe Manfredi, che è riuscito a salvaguardare un patrimonio azzurro che sta facendo la storia. Siamo fieri di voi!”. Il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio commenta così la vittoria della nazionale maschile di pallavolo ai Campionati del Mondo.