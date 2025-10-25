Tennis Atp Vienna, Sinner in finale: battuto in due set De Minaur

2 minuti per la lettura

Jannik Sinner approda alla Finale dell’Atp 500 di Vienna, il tennista italiano ha battuto De Minaur in due set

VIENNA (AUSTRIA) – Jannik Sinner è il primo finalista dell’”Erste Bank Open”, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, conquista così la 31esima finale a livello Atp, l’ottava della stagione. Si è imposto in semifinale sull’australiano Alex De Minaur, numero 7 della classifica Atp e tre del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4.

Una prestazione solida da parte di Jannik, che nel primo set si era portato avanti 4-0 conquistando subito due break, ma ha poi perso la battuta per la prima volta nel torneo nel quinto game. Nonostante questo, l’azzurro ha chiuso 6-3 in 44 minuti di gioco. Nel secondo parziale, invece, è successo un po’ di tutto: Sinner aveva conquistato a zero il break nel quinto game, ma ha subito l’immediato controbreak dall’australiano. Non è mancata la reazione dell’azzurro, che è tornato avanti di un break nel settimo gioco. Nella seconda semifinale si sfideranno l’altro azzurro Lorenzo Musetti, n.8 del mondo e 4 del torneo, ed il tedesco Alexander Zverev, n.3 Atp e 2 del tabellone.

SINNER IN FINALE ALL’ATP 500 DI VIENNA, LE PAROLE DEL TENNISTA AZZURRO

“Sono entrato in campo per giocare e servire bene: il primo set è stato molto fisico, sono contento di aver vinto in due partite”, ha dichiarato Sinner nell’intervista post-match. “Lui sa cosa fare e come mettermi pressione – prosegue il numero 2 del mondo – Quando non servi molto bene bisogna giocare ogni palla e punto, ho cercato di aprire il campo e ho fatto tanti piccoli cambiamenti ma sono soddisfatto per come ho gestito l’incontro, sono contento della mia performance anche a livello mentale e di essere in finale”.

Una finale che Sinner giocherà contro Musetti o Zverev: “In questa settimana un po’ ho speso anche per le aspettative che ho e per quelle della gente, cerco di giocare al meglio che posso. Sono arrivato piuttosto in ritardo, ho cercato di gestire al meglio ogni giorno e domani sarà una partita molto difficile. Sono contento, speriamo in una bella finale”, conclude il fuoriclasse altoatesino.