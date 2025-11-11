Atp Finals 2025, Sinner non tradisce: Auger-Aliassime battuto in due set

1 minuto per la lettura

Jannik Sinner parte con il piede giusto alle Atp Finals di Tennis di Torino: battuto in due set Auger-Aliassime, prossimo avversario Alexander Zverev

TORINO – Jannik Sinner batte Felix Auger-Aliassime nel suo match d’esordio alle Atp Finals 2025 di Torino, in scena all’Inalpi Arena. 7-5 6-1, in un’ora e 40 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 2 del mondo, bravo a uscire da un primo set piuttosto complicato e “fortunato” nell’approfittare di un problema al polpaccio occorso al canadese proprio alla fine del primo parziale.

Pubblico da stadio a Torino, che ha aiutato l’altoatesino ad archiviare la pratica in due set. La difesa del titolo vinto nel 2024, quando ha trionfato nel “Master” di fine anno, proseguirà mercoledì contro Alexander Zverev. I testa a testa vedono Sinner avanti 5-4 sul tedesco. L’azzurro ha avuto la meglio negli ultimi quattro confronti (Masters 1000 Cincinnati 2024, Australian Open 2025, Atp Vienna 2025, Masters 1000 Parigi 2025). Su cemento lo score è sempre in favore dell’altoatesino (4-3), che comanda anche nei precedenti indoor (2-1).

“Sono molto contento di rigiocare qui. Torino è un posto molto speciale per me. Il primo set è stato molto tosto, poi Auger-Aliassime ha avuto un piccolo problema fisico. Sono contento di come sono partito in questo torneo ed è bello avere tanti italiani impegnati in campo”. Queste le prime parole di Sinner nell’intervista in campo. “Mi porto a casa il feeling di giocare di nuovo qui. Il campo è diverso e sono contento di come mi sono adattato. Il mio girone è molto tosto e bisogna essere concentrati tutta la partita. Oggi ero molto concentrato, ora vedremo come andrà la prossima partita”, ha aggiunto.